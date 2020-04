PRIČA O LUNINOM KANCERU JE IZMIŠLJENA! Gagijeva sestra Nađa raskrinkala Anabelu, nazvala je lažovom! JEZIVI DETALJI

Nađa, sestra Gagija Đoganija, ne prestaje da iznosi skandalozne optužbe na račun bivše snaje Anabele Atijas.

- Kada gledam Anabelu iz dana u dan vidim jednu sve lažljiviju i prevrtljiviju osobu. Otkad je ušla u rijaliti iznosi samo laži, ništa pametno i istinito. Samo kuka, laže i priča kako je žrtva. Po njenoj priči, ušla je u "Zadrugu" da pokaže ko je, a to nije istina. Ušla je kako bi uništila Gagija, a Lunu razdvojila od Marka. Anabela mulja i tako misli da će da pridobije publiku. Stalno je branila Luni i Nini da se čuju sa nama, ucenjivala ih je ako budu hteli da dođu kod mene, čak je Lunu jednom istukla kada ju je videla da me zove - počela je priču.

- Moja snaja celog života nekome nešto brani, da se druži sa onim, da gleda ovo, da sluša ovu ili onu muziku, ma užasna je i nesrećna. Znate, ona priča da je žrtva nasilja, a ona je sve njih tukla. Koliko puta sam je svojim očima videla da čupa Lunu za kosu ili da je šamara, a kad joj se nešto ne dopadne u njenom ponašanju ona je odmah istera iz kuće. Takođe, dok su se zabavljali, ona i moj brat su živeli kod mene i viđala sam je kako vuče Gagija za ruke i govori: "Tuci me! Tuci me!". Pa, ko normalan to može da radi, ona je totalno obolela.

- Moj brat je napravio "Fanki Dži", a ne ona, kao što priča. Nju je pozvao samo da glumi u spotu pošto ne zna da peva. Sve pesme je pevala Marija, a moja bivša snaja je jedna otvaračica usta. Ona nije znala šta je šminka, ja sam je sređivala i oblačila za spotove, kupovala joj stvari. Ona nije videla pincetu, prvi put sam joj ja počupala obrve, a evo kako nam sad vraća - dodala je Nađa, da bi se naposletku osvrnula na nedavnu ispovest izvora za jedan list da su gospođa Atijas i njena ćerka zapravo izmislile priču o kanceru.

- Ma, kakav kancer, ne daj Bože. Da li mislite da bi osoba koja navodno ima kancer bila u rijalitiju? Pa to je Anabela smislila kako bi se narod sažalio na nju. Luna se nje veoma plaši pa mora da pristaje na sve što ova kaže.

