ĆUTI TETKA, MAMA NE DA ZA TO DA SE ZNA?! Gagijeva sestra otkrila šok tajnu Đoganijevih: TADA sam Lunu uzela pod svoje!

Nađa, sestra Gagija Đoganija, ispričala je kako je Anabela, navodno, izbacila Lunu iz stana zbog Marka Miljkovića, te da ju je ona tada odvela sa sobom u Zemun. Ona je istakla i da je pevačica navodno godinama provocirala njenog brata, te da je bila histerična i nasilna, zbog čega su potražili i stručnu pomoć.

Nju, kako se navodi, strašno pogađa kad čuje šta sve Anabela govori njenom bratu, i upravo je zbog toga rešila da otkrije šokantnu porodičnu tajnu.

"Gagi je Anabelu vodio kod psihijatra. Tukla je Lunu, tukla Ninu, deca nisu bila normalna pored nje. Ne može Gagi da stoji i da gleda kako Anabela njega bije. Provocira ga. Ne mora stalno muškarac da bude nasilnik, kako se naziva ta žena koja bije muškarca? Mogu i muškarci biti žrtve. Ne može žena nekog udarati i maltretirati, a da on stoji i podnosi to godinama. Umela je da se dere, da udari Gagija, da preti i ode u Švedsku, posle Gagi ode po nju, pa je vrati", kaže Nađa i dodaje:

"Pretila je Luni kad je izašla iz 'Zadruge', isterala ju je iz stana zbog Marka. Anabela je tada majku slala da uzme ključeve i izbaci Lunu ispred zgrade. Tada sam otišla i dovela Lunu u Zemun. Rekla sam Luni da dođe kod mene, rekla mi je da joj je majka uzela i auto. Luna je od 13. godine prepuštena ulici, kao što je i sada Nina. Bila je kod Gagija dve godine, zašto Anabela malo o tome ne priča? Možda Gagi nema puno novca pa da daje deci, ali on je uvek tu uz njih. Anabela je volela Gagija kad je bio pun para, baš kao i Andreja. Čim im se prihodi smanje, to je kraj."

Nađa, navodno, tvrdi da je Anabela bila ljubomorna na porodicu Đogani.

"Živeli smo svi zajedno u jednom stanu, Luna je bila beba. Dete tek prohodalo, zove me - dođi keka, uzmi me. Uđem u sobu, Anabela se buni, kaže ne smem da pipam dete bez pitanja, ne sme Luna da me voli više od nje. Ona je ljubomorna na sve, na Gagija je uvek bila. Sada je ušla u Zadrugu jer je ljubomorna, ne želi da Gagi ima novac. Gagi za nju stalno kaže, neka ima, nek' ima za decu. Nikada u sebi nije imao tu ljubomoru niti je ikad išta tražio, čak se uzajmljivao od drugih da bi deci davao", priča Nađa i dodaje da je Anabela putovala od novca koji su slali Lunini fanovi.

"Lunini fanovi su Anabeli slali pare da bi ona putovala. Odakle njima pare? Problem između Anabele i Đoleta je što je on hteo da zaštiti prezime Đogani Fantastiko. Nije želeo da neko to kalja. Ne može Anabela da zadrži prezime", priča ona i tvrdi da je laž da je Andrej dao novac za automobil koji je dobio od Lune.

"Molila me je da ne govorim da je Andreju poklonjen auto, kaže - tetka, ćuti, mama ne da da se to zna."

