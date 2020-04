SAD ĆE MAJKA MONSTRUM DA PATETIŠE KAKO JU JE ISPOD SRCA NOSILA! Nađa otkrila Anabelin pakleni plan: Strahujem za to DETE

Gagijeva sestra Nađa oglasila se malo nakon šok odricanja Lune Đogani od strane njene majke Anabele, usred Bele kuće "Zadruge". Ona je naglasila da je sve to deo pevačicinog paklenog plana, jer je najverovatnije ljubomorna na ćerkin uspeh, kao i mladost. "Anabela stalno preti Luni da će da je se odrekne, zar je ušla na televiziju to da uradi? Bila sam u šoku kada sam to videla, to je bolesno. Ali videćete, to će se promeniti, Anabela će opet da patetiše za par dana, da priča kako je Lunu nosila ispod srca, sve će ovo da zaboravi", sigurna je Nađa Đogani.

"Kao da je Anabela ljubomorna na svoje dete, na njenu mladost, karijeru. Luna želi samo mir, slogu i roditelje pored sebe. Ona prva napada Marka svaki put, kakve veze on ima sa Anabelinim i Luninim odnosom? Ono meni nije normalno, ne znam da li je ono za tugu, za bes, za žaljenje... Ona je za mene stvarno majka monstrum. Ko je njoj više kriv za sve? Luna, Marko ili Gagi? Da li je normano da majka ćerki kaže da ne sme da se ljubi sa dečkom. Devojka ima 24 godine? Zar jedna žena tako da se ponaša, da govori detetu te stvari, da je bolesna, da joj nešto fali, da od malena nije dobro? Zar treba Lunu dečko da brani od majke? Ona je malo je reći za psihijatriju. Onakvo ponašanje kao Anabelino sam samo na filmu videla, pa zar to nije nasilje? Ali to mi je već viđeno od nje. Ljudi je brane da je majka, nije to majka, majka takva ne može da bude. Mnogo mi je žao što Luna prolazi kroz ovo. Luna nije agresivna, Anabelino je to ponašanje. Anabela detetu gura neke tablete da pije, to ne sme da radi, za sitnice gura Luni neke lekove da pije, sama joj određuje terapiju. Luna nije psihijatrijski bolesnik, moram to da naglasim. Preplačem celu noć kad gledam šta Anabela Luni radi. Marko brani svoju devojku, svoju ljubav i za mene on ima pravo", ističe Gagijeva sestra.

foto: Printscreen

"Plašim se da će Anabela upropastiti i Ninu, mala je i pokupiće sve loše. Dete ostavlja, odlazi, vraća se… Na šta to liči da Anabela traži Gagiju da priča sa Lunom, da ona ne bi imala odnose? Gagi neće sa Lunom pričati o s*ksu, on je patrijarhalno vapitan. Kod nas je to tako, otac sa ženskim detetom ne priča o tome, neprirodno je. Tu su majka, tetka, sestre… Marko jeste davao pare Nini, ali Anabela to ne da da se kaže. Svi smo pomagali kada je Anabela odlazila. Istina je da Nini majka nije ostavila pare, Marko nije slagao. Ne želim da Anabela upliće dete u to. Marko je zbog Lune uvek hteo da pomogne i davao je novac", zaključila je Nađa.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen

