MOJA MAJKA JE POBEGLA I PREDUDALA SE! Nikad se više nismo videli: Mili otkrio detalje TEŠKOG DETINJSTVA!

Milutin Radosavljević Mili otvorio je dušu pa otkrio detalje iz detinjstva o kojima se malo znalo. Na to ga je u vili "Parova" navela jedna stara rođendanska fotografija, koja pokazuje i to kako je on izgledao kao beba.

"Majka i otac nisu imali dobar odnos. Ona je pobegla od njega. Nisam odrastao uz roditeljsku ljubav, što mi jako fali... Moja majka se preudala i ima sina, ondnosno, ja imam polubrata. Nismo se videli više nikada", ispričao je on.

Međutim, rijaliti cimeri nisu mogli da poveruju u to što je on rekao. Samo Ivana stala je uz njega, pa rekla:

"Uvek ću biti tu i saosećati se sa Milijevim problemima."

