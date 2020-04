JA TREBA DA CRKNEM, A SVE SAM JOJ DALA? Anabela u krevetu Gagiju ispričala sve: Lunu sabotaraju ti KRIMINALCI?! (VIDEO)

Anabela Atijas u iskrenoj ispovesti u izolaciji ispričala je bivšem suprugu Gagiju da i te kako sumnja u, kako ih je nazvala - internet bagru i kriminalce za tastaturom, da sabotariaju njihovu ćerku Lunu Đogani, odnosno njenu solo karijeru. Ona je tvrdila plačljivim glasom i da postoje dokazi da su u pitanju fanovi Kristine Kockar, te da je Đoganijeva "stala sa svime" posle dočeka 2020. godine.

"Posle Nove godine je stala", tiho je rekla Anabela.

"Misliš da je problem ovo što je ona rekla?" pitao je Gagi, ciljajući na izvesne dokaze koji su u vlasništvu Đoganijeve.

"Rezervišu i onda se ne pojave. To se pročuje, to se dešavalo nekoliko puta. Nikad se niko nije susreo sa tim... Prijavljuju, sad joj je bio skinut spot sa Savom, da je kao po*nografija, vratili su ga, ali veliki je hejt, ona se borila sa tim, svi smo se borili, ne znam kako da se reši to... Da li će vreme učiniti svoje, ja sam se pokidala, izlazim iz ove priče! Ona nije radila Novu godinu, ja jesam, tri dana, sve sam pare njoj dala, da posle doživim da mi Marko kaže da je on davao pare?! A ne, ja treba da crknem kući, sve pare sam dala njoj, a ja i moja deca? Normalno je da ćemo da se pomažemo! Nego će on tu da iznosi takve stvari... To su kriminalci na internetu i kako da ih zaustaviš? Bila sam tu kad god me je pozvala, nikad se nisam gurala, sedim kod kuće danima i kad je Andrej bio u Sarajevu, u bolnici, toliko sam bila nenametljiva", pričala je Anabela.

"A je l' bila oko Nine? To je isto njena obaveza", nastavio je da se raspituje Gagi.

"Jeste, nije nešto sad nešto... jeste, koliko je mogla i Blankicu i Ninu. Ja nju nikada nisam zvala, danima sam ležala, nisam ustajala iz kreveta. Jednom je samo došla i rasplakala me. Kupila je suši, ja sama u stanu, otvaram vrata, ona došla sa Loli, bile pola sata, bila sam srećna kao nikad", sa knedlom u grlu prisećala se Anabela.

Kurir.rs

