ANABELA SE JAVNO IZVINILA KIJI I SLOBI, PA ZAGRLILA ĆERKU KAO NIKAD PRE! Suze samo lile: Svi detalji pomirenja SA LUNOM!

Anabela Atijas tokom večeri rezervisane za nominacije obratila se zadrugarima, a zatim i posebno svom bivšem suprugu Gagiju Đoganiju, kao i ćerki Luni, koju je dobila sa njim u braku. Tada je i palo emotivno pomirenje majke i ćerke, kao i javno izvinjenje koje je pevačica uputila između ostalog i Kiji Kockar, kao i njenom bivšem mužu, pevaču Slobi Radanoviću.

"Nemam nikakav problem što sam nominovana. Gagi je ovde osam meseci, stvorio je odnose sa 90 odsto ukućana, što je očekivano. Gagi je njima dobar prijatelj, što ne znači da je meni dobar bio muž. Gagi je upirao prstom u mene, dok nije ušao ovde, pričali smo o tome pre neko veče. Zato sam ja neko ko ga hvali. Slažem se sa njim ali meni je teško da zaboravim bol. Ja sam to oprostila, krenula sam dalje, ali mi je mnogo teže da zaboravim jer sam to osetila na svojoj koži. To je moja bol. Prvo veče u izolaciji sve mi se prevrnulo u želudcu. Posle deset godina sam trebala da budem u sobi dva sa dva, vraćaju se neke uspomene", rekla je Anabela.

"Gagijeva sreća je što je ostao miran i mudar, što se nikome nije zamerio, što je to u svoja 4 zida ispoljavao i svađao se preko televizora umesto oči u oči i sa Matorom i sa Zoricom i sa Mićom i sa Kijom i sa Slobom. Ja ovim putem imam potrebu da se izvinim svim tim ljudima. Imala sam potrebu da šitim svoje dete", dodala je ona.

foto: Printscreen

Zatim, u "Igri istine", Anabela je pitala svoju ćerku Lunu da li je voli, a ona joj se zaletela u zadrljaj jecajući. Taj trenutak svi su ispratili ćutke, posmatrajući veliko pomirenje majke i ćerke.

"Tako si mi nedostajala... gledam te i ne prepoznajem te, ne mogu da verujem da smo to doživele ti i ja. Ti si srce mog srca", rekla je Anabela.

"I ti meni nedostaješ", odgovorila je Luna.

"Ja sam se trudila da budem najbolja majka", govorila joj je ona.

"Mama, ti znaš kako te ja gledam i da si ti najbolja mama na svetu. Moramo da se držimo zajedno", odgovorila joj je ćerka.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir