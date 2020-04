DOZVOLIO SI DA NAM SE PORODICA RASPADNE! Luna Đogani ridala od besa: Tati sasula SVE u lice, pa se JAVNO IZVINILA MAJCI!

Uprkos zategnutim porodičnim odnosima, Luna Đogani u suzama je birala koga da nominuje za izbacivanje iz "Zadruge", kako su ovonedeljni potrčci upravo njeni roditelji - Anabela Atijas i Gagi Đogani. U iskrenoj ispovesti za crnim stolom zaplakala je kako od tuge, pa tako i od besa, te otkrila sve što joj stoji na duši, a pored poznate majke i oca mnogi rijaliti cimeri su se takođe našli na ivici suza tokom ovog njenog, kako je odmah na počeztku istakla - najtežeg zadatka za tri godine koliko boravi na imanju u Šimanovcima.

Za ove tri godine, koliko sam ovde, ovo mi je najteža nominacija... Kakvi god da su nam roditelji, smatram da bi trebalo da budemo ponosni na njih. Smatram da su u drugim kućama mnogo gore situacije, ali vi imate pravo da nas komentarišete, jer smo vam to pravo dali. Kada sam bila mala moj tata mi je bio veliki idol, divila sam se što je ni iz čega napravio nešto, mlad, poželjan... Ja sam bila jedno srećno dete, koje je imalo sve što može da se poželi. Jako sam ljuta što si dozvolio da nam se raspadne porodica, to je jedino što ti zameram. Smatram da si uradio mnogo loših stvari, pa se moja porodica raspala, u meni je ostala velika ogorčenost, tuga... Neke stvari koji si radio nikada ti neću oprostiti, iako sam znala u kakvom si stanju. Sećam se tog trenutka kada mi je mama u dnevnoj sobi saopštila da ćete se razvesti, ja sam želela da čitavog života budu zajedno, oni su bili odličan tim. Kada si koristio te supstance, bio si odsutan, kada sam ti jednom prilikom rekla da sam trenirala tenis šest godina, ti to nisi znao. Bio si odsutan, pravio si greške kada smo Nina i ja u pitanju. Dobio si drugu šansu, svi smo bili tu da ti pomognemo, mislim da si uspeo i da si je iskoristio na pravi način, Mislim da si sada Gagi koji su oduvek trebao da budeš...", tresla se ona.

"Zameram ti što si se divio ljudima koji mi napolju zagorčavaju život, to ti nikada naću oprostiti, zameram ti i to što nikada nisi hteo da izneseš svoj stav prema ljudima koji su mi naneli zlo. Napokon sam srećna što mogu da ti priđem, da pričamo, sada si tata kakvog sam oduvek želela", rekla je kroz suze Đoganijeva, koja je oca nakon javnog izvinjenja majci ipak poslala u izolaciju.

foto: Printscreen

"Prvo, pre svega, želim javno, pošto nemam priliku da pričam sa njom, da joj se izvinim za sve što sam joj uradila i slagala i što sam je dovela do ovoga. Smatram da ona nije iz ovog sveta i da ona tu ne pripada. Žao mi je što nisam ćerka kakvu zaslužuješ da imaš, bila sam nekada. Pre prve Zadruge sam bila totalno druga devojka koja meni svakoga dana nedostaje, ali mislim da više nikada neću biti ta devojka. Ogorčena sam na neke ljude koje gledam već godinama, ogorčena sam na samu sebe što sam dozvolila da izgubim život kakav sam imala. Poslednje čega se sećam kad sam bila srećna jeste situacija kada smo putovali na Tenerife kao porodice. Bila sam devojka koju su svi znali kao dete Gagija i Anabele koje je želelo samo da se šminka i sređuje. Svaki put kada se osećam loše imam potrebu da umrem i da me nema, mislim da sam moj život uništila i upropastila. Gadim se javnog sveta, pare se potroše, ali duša i srce ne mogu da se kupe", rekla je Luna, pa dodala:

foto: Printscreen

"Moja majka je bila najbolja majka na svetu bila i ostala i uvek će biti. Niko ne može da priča kakva je ona majka, osim mene i sestara. Od mog rođenja bile smo najbolje drugarice. Uvek sam pričala da nemam najbolju drugaricu, da imam jednu jedinu, a to je moja mama. Bila je tu i kada sam bila i najbolja i najgora. Svi oni koji su govorili da treba da me se odrekne kada sam radila sve te stvari, mislim da su to loši ljudi. Ne postoji stvar zbog koje bih se ja stidela svog deteta. Smatram da sam mnogo pogrešila što se tiče mame i što sam je lagala. Žao mi je što sam ti zagorčala život ove tri godine, nisam to želela, nije mi bila to namera. Ušla sam u 'Zadrugu 1' kao devojčica koja je želela da iskusi neko iskustvo, nisu mi bile bitne pare, a za sedam dana sam usr*la sebi i vama život", plakala je ona.

"Ovo je nešto što će zauvek da ostane u meni i što nema cenu. Ja više nisam ista devojka, osećam se kao neka ludača koja šeta po šumi. Znam da si loše psihički i zdravstveno, isto tako znaš i da sam i ja i to je najveći problem naše komunikacije. Jedino što si trebala, što je ispala kao greška, jeste da me pustiš. Znam da si kao majka imala potrebu da me zaštitiš. Mnogo mi je teško, mnogo mi nedostaješ i moj život bez tebe nema smisla. Napolju ne bih mogla da živim bez tebe. Najteže mi je kada te vidim da šetaš sama, znam da te razara ovo, da si uništena, znam da ti fali moj zagrljaj i moj miris i sve ono što ti fali kod mene. To je ono što imam da kažem svojoj majci, pošto evo već šest dana ne pričamo. Nikada u životu nije bilo da ovako dugo nismo pričale", prokomentarisala je ona, pa nominovala oca densera.

Majka Anabela rasplakala se zbog ćerkinog javnog izvinjenja.

"Nadam se da vam nije bitno ko ide u izolaciju, jer je su ovo naši životi što pričam. Jedino što mi je bitno je da vas imam oboje u životu. Poslaću tatu u izolaciju zato što si muško, smatram da mama ne treba da bude sama tamo i da si psihički stabilniji", zaključila je ona.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir