JA ĆU BITI U KANALU, A MAJKA HEROJ KAO KIJA KOCKAR: Luna otkrila da je Marko KRIV za DRAMU između nje i ANABELE! (VIDEO)

Ana Korać i Tara Simov porazgovarale su danas sa Lunom Đogani o njenim problemima sa majkom Anabelom Atijas i dečkom Markom Miljkovićem.

Luna je istakla da je majka ne sluša nikada.

"Znam kakva je i moja mama. Ja nemam potrebu da kažem kakva je ona majka kad ona to zna. Meni je Đedović rekao da ću ja opet da budem u kanalu, a da će moja mama da bude heroj kao Kija Kockar. Ona mene nije čula. Nikad ne bih nju uporedila sa takvom ženom. Meni je to Marko rekao. Da ću gore proći nego posle Zadruge 1. Ona mene neće da čuje, to je najveći problem", rekla je Luna.

"Treba da joj kažeš: "Bila si dobra..." Vas dve ste bile kao drugarice, to treba da kažeš, a ne kao da se stidiš, kao da to nije tako", rekla je Ana.

