USLOVLJAVALA SAM JE, MOLILA I ČUPALA ZA KOSU: Anabela se žalila na ćerku Lunu, pa iznela ŠOK DETALJE IZ PROŠLOSTI! VIDEO

Anabela Atijas razgovarala je sa Ninom Babić i Mlađanom Jovanovićem o ćerki Luni Đogani i Marku Miljkoviću.

Ona je istakla da je nervira što uvek "ispada" da ona nekoga blati.

"Ona ili ćuti ili doda još neku laž. Ja to stvarno nisam zaslužila. Ne tražim da stane ni na čiju stranu, već ako hoćeš pravdu, pričaj do kraja. Stalno me predstavljaju kao zlo, počela sam tako da se osećam, bezvrednom, nepoželjnom i nepotrebnom. Onda se setim one dve devojčice. Onoj maloj nisam znala šta da kažem rekla sam da idem da zaradim pare da joj kupim sve igračke. Ona kaže: "Ne trebaju mi igračke". Setim se tih suza... Ja sam nju (Lunu) uslovljavala, da ne ide u rijaliti, molila je, i za kosu sam je počupala, zaradićemo pare, rasturićeš porodicu do kraja. Ako ćeš da uđeš već, uđi da napraviš neku korist, a ne da sve zgaziš. To je meni sveto bilo. Jedino čime sam mogla da se pohvalim su moja deca, sad više ni to nemam. Da moja Luna nema potrebu da me ljubi i grli ceo dan. Da nema potrebu da bilo šta uradi za mene", jadala se Anabela.

"Ona je rekla: "Vi možete svi da crknete ja ću ostati sama", dodala je Nina.

"Šta treba sutra da živim bolesna sa njom i njenim mužem, da čuvam njihovu decu. Kakvo on mišljenje o meni ima, šta će da priča svojoj deci, bilo jednom kad je vaš tata pričao vašoj baki da je zlo, da je budaletina, da p*ši... Ja 8 godina imam nekog do koga mi je stalo, sa kim ću započeti novi život, on me jedini nije napustio kad mi je bilo najteže. Preponosna sam na njega, hoću da se borim za njega", pričala je Atijasova kroz suze.

