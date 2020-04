LUNA NIJE PREBOLELA SLOBU? Luna UŽIVO priznala da joj je pevač PRVA LJUBAV, a evo šta je NERVIRA kod Marka

Luna Đogani, koja se vratila u Zadrugu, pomenula i bivšu ljubav Slobodana Radanovića, zašto je bila ljubomotna, a potom i marka Miljkovića:

- Današnja tema nam je ljubomora. Imaćemo dosta gostiju danas u emisiji. Možemo da kažemo Luni da se pripremi - rekli su Stefan i Janjuš na samom početku emisije.

- Što se tiče ove teme, da, jesam ljubomorna. Mislim da to koliko si ljubomoran znači koliko ti je stalo do nekog. Ta ljubomora ne treba da bude bolesna. Ali mora da postoji doza ljubomore da bi se videlo da ti je do te osobe stalo. Ja nisam ranije bila ljubomorna. Imala sam prvu ljubav u životu, to je bila ona prva (Sloba), a ovo je sad druga ljubav - otkrila je Luna.

- Napolju nisam toliko ljubomorna u vezi sa Markom, ali u rijalitiju mi više toga smeta. Ima tih sitnica koje mi smetaju, ali ne od strane Marka, nego drugih devojaka. Mene je nerviralo što mi u prošloj sezoni Marko nije pokazivao koliko je ljubomoran. Čisto da vidiš da mu značiš, to su sitnice. Smetalo mi što iako znam da mu je nešto zasmetalo, nije mi govorio - rekla je Luna.

