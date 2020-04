BAKE I DEVOJČICE SEDE KOD KUĆE! Luna objasnila zašto su njeni nastupi SLABO POSEĆENI! Nije samo Kija kriva

Ovih dana se u "Zadruzi" dosta raspravljalo o nizu problema u porodici Đogani, a više je nego očigledno da je njihova najveća muka zatrovani odnosi i nedostatak novca (ako im je verovati na reč za ovo drugo).

Luna Đogani je ovih dana krivila i Kiju Kockar za to što nema dovoljno novca, preciznije, da su njeni fanovi minirali svaki njen nastup. Ona je navela i još jedan razlog zašto su njeni nastupi u klubovima loše posećeni.

- To su starije žene, devojčice, oni me podržavaju na društvenim mrežama, ali to su ljudi koji nemaju priliku. Razumem ih, to su starije žene iz raznih zemalja - rekla je Luna.

kurir.rs

Kurir