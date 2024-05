LEGENDE GLEDAJU SPEKTAKL U PODGORICI - SKUPA SLIKA IZ MORAČE: Dva slavna asa prisustvuju meču Budućnost - Partizan! FOTO

U Podgorici je u toku je revanš utakmica polufinala plej - ofa ABA lige između Budućnosti i Partizana.

Partizan vodi sa 1:0 u seriji i u slučaju pobede izboriće plasman u finale.

Hala "Morača" je prilično ispunjena a u njoj su viđena dobro poznata lica.

Među njima su košarkaške legende, Aleksandar Petrović i Žarko Paspalj, koji su druženje ovekovečili, a fotografiju je na svojim društvenim mrežama podelio Petrović.

Paspalj je inače i nosio crno-beli dres, i to u dva navrata. Prvi "mandat" bio mu je od 1986. do 1989, da bi potom ponovo obukao crno-belo u periodu od 1990. do 1991. godine.

Kurir sport