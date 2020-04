Anabela Atijas se javno izvinila Kristini Kiji Kockar. Kija se oglasila i rekla da li prihvata njeno izvinjenje.

"Ne prihvatam lažna izvinjenja, niti me to zanima. Što se tiče te familije, pitajte Slobodana Radanovića, on je bolje upućen u materiju", poručila je, u svom maniru, Kija.

foto: Printscreen/Ami G

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir