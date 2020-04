GOLU JE IZBACIVAO NA SNEG! Nada su naterali da se uda za seljaka, bila KOST i KOŽA, a majci je uputila TEŠKE reči!

Baka Nada ispričala je u vili svoj tužnu životu priču kako njenu ćerku niko nije hteo sem nje, a sestra joj je jedina podrška bila.

"Majka se nije trudila oko nje i nikad nije osetila ljubav i nežnost! Nju je kako kaže, bilo sramota što joj ćerka ima vanbračno dete, pa ju je prisilno udala na selo", počela je tužnu ispovest!

-Udala sam se prisilno za nekog seljaka, da niko ne zna, on je imao njive i traktore, radilo se puno. Plakala sam kao kiša ali uzaludno. Ne samo što sam radila mnogo, nego me je muž brutalno zlostavljao! Koliko puta me je golu isterivao na sneg! Kad je majka došla i videla na šta ličim, kost i koža, uplašila se i htela da me vodi. Rekla sam joj - sad je kasno, pustiću te da gledaš majko kako umirem - rekla je baka Nada kroz suze, pa je rasplakala i voditeljku!

