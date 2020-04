OGLASIO SE STEFAN ŠEBEZ: Otkrio ŠOKANTNE DETALJE iz noći kad su se Marko i Luna pomirili: Dvoumila se da se vidi sa NJIM

Stefan Šebez, sa kojim je Luna Đogani otišla kod Nenada Marinkovića Gastoza, se oglasio pa ispričao šta se dešavalo te noći.

"Pre svega, ono što moram da kažem jeste da do svega ovoga ne bi došlo da se nije potegla ta priča, da ona nije počela da priča da se ljudi spolja oglase, da nije okarakterisala moje prijatelje i mene kao loše ljude, da nije pričala kako je na mom rođendanu bilo katastrofa društvo, pa zato nije ni došla. Bez potrebe je tako pričala o nama, jer nju niko nije dirao. Ali, kada je već krenula da pljuje, evo, da se sad zna istina", započeo je Stefan razgovor i nastavio:

- Prvo, ta Jelena koju je Luna pominjala, uopšte nije bila sa nama. Ne znam odakle uopšte priča o njoj. Ja sam otišao po Lunu ispred njene zgrade, u A bloku, pokupio je i otišli smo kod Galeta (Gastoza) u Zemun. Pre nego što smo se popeli gore, mi smo svratili tu u prodavnicu koja se nalazi između dve zgrade, kupili neke grickalice, zezalice, šta god je trebalo i popeli smo se gore. Potom je došao Đekson i to je bila cela ekipa. Njoj se posle nekog vremena javio Marko, ona se dvoumila da li da ide da se vidi sa njim, rekla je kao "Jao, Marko mi se javio, šta da radim?". Međutim, niko od nas nije hteo da se meša u tu priču, ona mu se posle 15 minuta javila, rekla je da će da ode da se vidi sa njim i da će da se vrati. Kada se vratila, rekla nam je da su se pomirili i to je to. Mi smo još malo tu ostali, možda još nekih sat i po vremena, ja sam posle prvo odvezao Đeksona kući, pa nju i ja sam otišao svojoj kući. To je cela priča. Ja stvarno njoj ne želim ništa loše, njenu fanovi mi urnišu Instagram, pričaju kako ja hoću da njoj pokvarim vezu, ne, to nije tačno, ja samo neću da ona udara na mene i moje prijatelje, da priča kako mi lažemo i šta sve, hoću da se zna istina i zato sam rešio da sve ispričam", rekao je Stefan.

