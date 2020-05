ISTINA O POSLUZI, 5 ŽENA I PROHTEVIMA! Anabela PRVI PUT progovorila o Gagiju! GODINAMA se to krilo od javnosti

U "Zadruzi" se pričalo o Ermininoj izjavi kako je Gagi Đogani "nesposobnjaković" i osoba o kojoj stalno neko mora da brine, pa je ona koja je jedina imala puno pravo da da svoj komentar na to bila njegova bivša žena Anabela Atijas.

Anabela je, kako je rekla otkrila svoju istinu i priznala da Gagi nikako nije za kućne poslove, ali da je umeo da se snalazi.

- Da li ti dok si bila sa Gagijem u braku, da li je bio sposoban da radi kućne poslove i da brine o sebi i drugima? - pitala je Anabelu Matora, koja je bila sudija za stolom.

- Sad ti je momenat da kažeš pravu istinu - dobacio joj je Gagi.

- Ja ću da kažem moju istinu. Gagi je bio snalažljiv u stvarima koje su se ticale posla kojim se bavio, ali u kući nikako. To je odmalena navikao. Nije imao poslugu, ali imao je pet sestara, u njihovoj kući su devojke i sestre radile, bile su jako vredne. Mislim da je to najčistija kuća koju sam ja u životu videla. Ja sam dosta naučila u toj kući, ali kad smo se preselili u svoj stan nametnuto mi je da to održim, da bude sve potaman, on je bio muško, ja sam kuvala svaki dan.

On je ipak voleo da ode kod svoje mame da jede svaki dan, jer moja hrana nije bila dovoljno ukusna, ipak ja to ne znam da napravim kao njegova mama i sestre. Ne daj Bože da mu ponudiš hranu od juče...i onda imam malo traume zbog toga - priznala je Anabela.

- U drugom braku uopšte nisam kuvala. Hvala Bogu, Andrej zna da kuva i voli to, pa sam bila pošteđena. Gagi nije hteo ni sijalicu da zavrne, ali se snalazio, dovede dva drugara i kaže "doveo sam ti pomoć, ja sad odoh"... - dodala je.

- On odmalena ima to urođeno, naljuti se kao malo dete kad mu se ne pridaje pažnja. Gagi ima generalno taj osećaj da svi moraju da titraju oko njega, generalno je razmažen, razmazili su ga u kući, mi smo to svi prihvatili. Nije on nesposoban, nego razmažen. Postoje situacije kad mora, zna, ali jednostavno je razmažen i ne voli to da radi - zaključila je Anabela, a više detalja pronaći ćete u videu.

