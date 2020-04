SAHRANILI STE ME TI I ĆERKA Anebela otkrila zašto je išla kod PSIHIJATRA, šta sve Gagi laže, pa Đogani doneo ŠOK odluku

Anabela Atijas i Gagi Đogani ne prestaju da iznose prljav veš iz njihovih života. Ponovo je izbila žestoka svađa, pa je Anabela otkrila da je zbog Gagija završila i na psihijatriji.

- Generalno, naš brak je. Bili smo tri godine u vezi, 1996. godine smo ušli u brak, dobili smo Lunu, imali smo karijeru.. Momenat, koji je bio preloman, juče mi je Anabela to prebacila gde sam ja bio kriv navodno što sam hteo da joj pomognem u smislu da pozovem... da vidim, da nađem psihijatra... - rekao je Gagi.

foto: Printscreen

- To nije istina. Počeo si da se drogiraš 2000. godine. Tražila sam pomoć psihijatra posle Nine, a ti si odavno uzimao drogu. Ne priča istinu, laže. Evo, Ermina će da ga podseti. Ja ti ništa nisam. Mrtva sam za tebe, sahranili ste me i ti i tvoja ćerka - pričala je Anabela.

- Ja sa njom više neću imati nikakav kontakt. Sve što budem radio, radiću zbog dece. Zato što ti nije bilo dobro... Nisam ti ja bio kriv - nastavio je Gagi.

foto: Printscreen

- Nisi mi ti bio kriv? Zato što si bio u vezi sa Ziletovom devojkom, sa mojim najboljim drugaricama... - prisetila se Anabela lošeg perioda.

- Možeš li ti, budaletino, da me pustiš da pričam? Vidite vi koliko ona nije normalna? - rekao je Gagi. - Hoću da kaže što sam bila kod psihijatra. Ne može da priča od 2005. godine! Razvela sam se 2009. godine, ispade da sam ja kriva za sve - rekla je Anbela. - Ja, ja, ja sam pre neki dan rekao da se neću mešati, da neću ulaziti u neki konflikt zbog dece. Ja samo hoću da moja Luna bude zadovoljna i srećna. Evo, nikakvu komunikaciju nemam. Zamolio bih te - dodao je Gagi.

kurir,rs

Kurir