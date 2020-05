ERMINU PAŠOVIĆ PROZVALI ZA ŠPIJUNAŽU! Svojski se trudila da se opere, a onda priznala da je na MARKOVOJ STRANI?!

Ermina Pašović u Beloj kući "Zadruge" okrivljena je da je špijun Lune Đogani, pa joj je onda pružena prilika da objasni sve u okviru "Amnezije", odgovarajući na pitanja Zorice Marković. Tom prilikom ona je tvrdila da je Pešićeva sve vreme gledala u Miljkovića, baš kao što je to pričala i pevačica u usponu, a onda je, pak, priznala da je na Markovoj strani, što je mnoge prilično zbunilo.

"Mi jesmo pričali o večeri i situacijama vezano za spoljni svet. Ja sam juče videla mnoge stvari, od prvog meseca, provodim žurke gledajući ljude, tu sam imala Mariju Kulić, pa smo to prepričavali. SInoć sam se bazirala na Maju i Janjuša, ali tu je sve rečeno. Što se tiče, Lune, Jelene i Marka. Uporno je pratila Marka, pa je slagala face za ogledalom, ona je to meni negirala, to je i Luna videla. Ja nisam špijunirala za Lunu, ja sam na Markovoj strani, ja sam Marku zamerila za šolju, nema potrebe, on će to objasniti, ali opet ću da kažem, činjenica jeste, Jelena je gledala u Marka, a on u Lunu", izjavila je Ermina.

Zorica joj se brzo usprotivila, govoreći da je demantovala Lunu koja je tvrdila da Marko ima emocije prema Jeleni. Ermina je, međutim, nastavila raspravu sa Jelenom u Beloj kući, dok je Pešićeva tvrdila da Miljkovića ne zanima njeno mišljenje.

