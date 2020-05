TEK SAD VIDIM KO JE LUNA ĐOGANI! Razočarani Miljković opleo po bivšoj BEZ PARDONA! (VIDEO)

Marko Miljković žestoko je osudio ponašanje bivše devojke Lune Đogani, pošto je zadrugarima pušten snimak sa slavlja Davida Dragojevića. Ona je, naime, bila vidno raspoložena, što je Miljkoviću baš zapalo za oko, pa je odbrusio pred svima kako do njihovog razgovora o kom se već neko vreme spekuliše - neće ni doći.

"Tada sam bila jedna potpuno drugačije devojka, već sam to mnogo puta pričala. Poželjna sam ja i dalje, Ana može da potvrdi kakva sam bila, bila sam klinka, ova 'Zadruga' me je skroz promenila, smirila sam se od tada, da li na bolje ili na gore, vreme će pokazati. I dalje mislim da sam poželjna, stvarno moram češće da se gledam u ogledalo. Ranije sam bila jedan veliki narcis, od ulaska u 'Zadrugu' mnogo sam se promenila", prokomentarisala je Luna, a onda joj je "u odbranu" ustala i Koraćeva.

foto: Printscreen

2Od Lune ranije nije moglo da se živi, bila je i previše pozitivna. Volela bih da ona i sada bude takva, ta 'Zadruga 1' je mnogo uticala na nju. Pričala sam sa njom kako ne može da bude ona stara Luna, kako ne može da se izdigne iz situacije. Meni nije rekla da se pored Marka oseća nepoželjno, meni je ona rekla da je osetila dok je gledala spolja Marka i Jelenu, zato je osetila potrebu da uđe. Samo je želela da uđe i sačuva tu vezu", rekla je ona.

foto: Printscreen

"Nema više razloga da se oseća tako, sada više nismo zajedno. Ja sam se trudio da se ona oseća poželjno. Ko će njoj verovati šta misli, jeste na ovom snimku popila, a kaže da kada popije govori istinu. Vidim ja šta Luna misli, pevanje Slobine pesme i tako dalje, trebalo je da kaže da to sve radi zbog Jelene i mene, ali nema muda. Tek sada vidim ko je Luna. Ona je sve radila namerno i tu nema ništa loše, ali to mene nije povredilo. Bezveze je dobila crveni karton i odlaganje našeg razgovora, žuti karton na ono sinoć što je pričala, a naš razgovor se možda neće ni desiti. Razočarava me sve više iz dana u dan", odbrusio je Miljković.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

