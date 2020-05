GAGI OBAVIO TAJNI RAZGOVOR SA ĆERKOM: Đogani savetuje Lunu da se BORI za Marka, Anabela će IZGORETI! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković nisu više zajedno, a ona zbog toga ne može da dođe sebi.

Njen otac Gagi Đogani davao joj je savete kako da povrati Miljkovićevu naklonost.

"Znam sve kao u prvoj i drugoj sezoni, onda se borim još više", govorila je Luna.

foto: Printscreen

"Moraš da shvatiš da oni samo galame sa strane, to je njihova uloga", rekao je Gagi, misleći na Đedovića i Miću.

"Nije bilo do mene, a sada je do mene, zato me boli", objasnila je Luna.

"I, šta ćemo sad? Uradila si i šta sad? Najlakše je odustati", rekao je Gagi.

"Nisam ja ni rekla da ću da odustanem, jedan je život", dodala je zadrugarka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir