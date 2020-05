JEDVA ČEKAM DA ME UDARI TA REALNOST! Fetić zgranuo: Uvek sam bio najbolji, sad bih da vidim kako je KAD NIJE TAKO?!

Snimak koji prikazuje Draganu Mitar kako ispituje Dragojevića o svojoj vezi s oženjenim Fetićem podigao je ogromnu prašinu kako u "Zadruzi", pa tako i van nje. Naime, Edis ne odustaje od toga da on sve svoje greške sam iznosi, a zatim je i zgranuo priznanjem da "jedva čeka da izađe iz rijalitija pa da ga udari realnost", kako bi saznao "kako je to kad nije najbolji", kao što je obično slučaj.

"David i ja smo pričali nakon 'Pretresa', on mi je pričao kako sve spolja izgleda, jer je on kasnije ušao, ko se oglašavao, detaljnije mi je ispričao kako sve izgleda napolju. Rekao mi je da je video mog klinca, kako cela ova situacija izgleda napolju", pojasnila je Dragana, a onda se nadovezao i Dragojević na čitavu priču.

"Ovde su mnogi pričali da je Edova žena želela marketinški program, a ja sam video da se žena izolovala u potpunosti, da su je tražile mnoge emisije, ali ona se nije oglašavala. Ona se nadala da će se Edo dozvati pameti, zbog svega što on sada radi. Draganina majka ne podržava Draganu, rekla je da bi najradije ušla i lupila Dragani šamar. To su neke stvari za koje sam video da Draganu zanimaju, video sam i da ju je sinoćna situacija pogodila. Moja porodica je upletena bila takođe, ne može da ti bude svejedno, oni su svi izloženi, komšije jedva čkaju da te čačnu. Deca su takođe surova, oni jedva čakaju da povrede, nemaju osećaj. Moja majka se i razbolela, sve te stvari utiču na roditelje. Mislio sam da je sve ovo bezazleno, svi su upleteni. On nikada nije bio napolju, ali videće koliko nije svejedno napolju. Ja sam iz najbolje namere rekao, jer sam osetio na svojoj koži. Edo je čovek koji uvek misli da je u pravu, videće da sve ovo nije šala i zabava kada izađe", rekao je on.

"Ja jedva čekam da izađem napolje da vidim kako je kada me udari realnost. Moji roditelji jesu rekli da idu pognute glave u pismu, oni mene jako dobro poznaju, bio sam napolju zbog suđenja, tu su bili svi ljudi koji mi nešto znače. Ja znam kada su oni iskreni, kada nisu. Ja nisam ovde ušao da budem najbolji i najgori, ja svesno nosim svoje greške. Uvek sam bio najbolji - u školi, u tenisu, na faksu... Sada želim da znam kako je kada sam najgori", šokirao je Fetić za crnim stolom "Zadruge".

