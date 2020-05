PRIČALI O IMENIMA ZA DETE DVE GODINE! Dragana propala u zemlju zbog TRUDNOĆE, Edis otkrio da su odavno planirali PRINOVU

Dragana Mitar je suočena sa činjenicama o aferi sa Edisom Fetićem, od šoka nije mogla da dođe sebi. Prikazan je video snimak u kom je razgovor Dragane Mitar i Edisa Fetića o njenoj trudnoći i kumstvu.

"Dragana prvo nije trudna, to je neka priča bila, a ja opet da kažem, to je neka interna šala. Ona me je pitala da li bi voleo da je ona trudna, ja sam rekao da da, bila je priča oko imena, rekla je da bi volela da bude srpsko ime. Mi pričamo o imenu dve godine, ozbiljna veza je bila" izjavio je Edis.

"Ne smatram da je Edo kriv, smatram da je i Zilha i Dragana, da su ponizile sebe. Ja sam mislila da je ona domaćica, mi kažemo da svaka krpa nađe zakrpu. Edo i njegova žena su isti, treba im medijska pažnja, ona nije trebala da ga pusti u irijaliti " pričala je Mima.

"Ne znam Milane, nije da ne mogu, ali moj komentar na sve je da njima ništa nije sveto. Ljudima je sada žao Dragane, žao mi je što je plakala, ali je mogla da nasluti, sama je napadala ljude koji su joj ukazivali. Meni nije nikog žao, Edovi komentari su mi katastrofa. Jedino što mogu da kažem, iskreno, volela bih da se Zilha povuče i skloni i da se ovom čoveku ne vrati, jer se ne zna koga više ponižava, nju ili Draganu. Kao drug je jako dobar, volim da pričam sa njim, ali kao suprug je ne daj Bože nikome!" rekla je Jelena Pešić.

"Na sminku se tačno vidi da ona ne vidi da on ide da bude sa Draganom u vezi, ona ga ispituje i čudno joj je što ulazi. On je znao da će biti sa Draganom, ali lako je da se izvučeš na novinare. Lako je reći da to novinari pumpaju, ja se izvinjavam sada novinarima" rekao je Bora Santana.

"On je rekao da su se emotivno razišli, a njemu ruka na kolenu!" dodala je Zorica Marković.

"Dragana je bila ubeđena da snimak nije tada nastao. Zilha se ponada da je njena šansa, kada se on posvađa sa Draganom mislim da bi mu to oprostila. Zilha je mogla već da dođe, njoj ne treba popularnost, nego mislim da ona Eda voli " prokomentarisao je Bane Čolak.

