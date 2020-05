PONIZILA JE MAJKU I OCA, A NE SAMO SEBE?! Miljković za bivšu smislio još jedan ULTIMATUM, a Gagi i Anabela GRCAJU!

Nakon još jednog u okviru "Gledanja snimaka" povela se polemika o odnosu Lune i Marka, i to takva da je Gagi ustao i pred svima izjavio kako njegova ćerka ne ponižava svime samo sebe već i njega, a i da joj se majka ništa bolje ne oseća.

Naime, Miljković je iskoristio priliku da "ispali još jedan hitac" ka bivšoj i nametne joj još jedan ultimatum, a ocu denseru to se nimalo nije dopalo. "Ovaj video samo je potvrdio sve ono što sam ranije rekao (sa slave). Ona je sve ovo radila jer je mislila da smo Jelena i ja ostvarili kontakt, ovo je bilo na Davidovoj slavi, ona je počela da radi sve ove gluposti, koje su za mene dečje fore. Ona je pre neki dan pričala da će da se ponaša kao kučka, a onda kada je šutnem kao kučku, nije dobro. Ne možeš tako da se ponašaš, ako to ne možeš da podneseš. Ku*ke lažu, varaju i tako dalje, ne kažem da je ona sve to radila, ali jeste lagala. Nema potrebe da se rade te stvari. Ja hoću da ova devojaka sedam dana ne radi te stvari, da ima poštovanja prema meni. Samim svojim bezobrazlukom sebi tovari veću bedu na vrati. Neka bude iskrena, nemam ništa protiv da se apsolutno ogradi od mene", odbrusio je Miljković.

Zadrugari su tada osudili ponašanje Đoganijeve i konstatovali da se ponižava, što je Gagi teško podneo.

"Meni i Anabeli je zabranjeno da se mešamo u njen i Markov odnos, ali ja moram da joj kažem da ovim što ona ponižava sebe ponižava i mene i njenoj majci je jako teško da gledamo ovo", rekao je bez pardona denser, dok je Luna sedela pognute glave.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir