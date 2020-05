ANABELA I LUNA ZANEMELE OD ŠOKA! Gagi odao porodične TAJNE Ermini, ona svima rastrubila! Denser posramljen skroz!

Nakon haosa koji je nastao između Ermine Pašović, Gagija Đoganija i Anabele Atijas, pušten je razgovor Ermine Pašović sa Zoricom Marković, a frizerka je komentarisala stanje Lune Đogani i majčinstvo Anabele Atijas, govoreći da je Đoganijeva nasledila neke crte ličnosti od svoje majke, navodeći napade histerije.

Ermina je ispričala čak i da je Luna pobegla od svoje majke kod tetke Nađe u Zemun, što je šokiralo zadrugare, a Đoganijeva je rekla da Pašovićeva nije iznela celu istinu, već neku verziju koju je čula od Gagija, pa je otkrila kako je sve to izgledalo.

- Ovde je ponizila Lunu... Kriv sam što sam joj pričao, nisam znao da će ovo da iznese. Na kraju ipak, cinkara je cinkara, druk*ra je druk*ra. Izvini, Anabela. Izvini, Luna - istakao je Gagi.

- Ja sam se noć pre ovoga posvađala sa Anabelom. Zaparalo mi je uši što se Gagi prepirao sa Anabelom, Gagi je ustao i rekao da je smirivao Anabelu kada je ona imala napade. Ja sam se začudila što niko nije pitao: "Kakve napade?". A ona je Lunu okarakterisala kao bolesnu - ispričala je Ermina.

- Vidi se da Ermina zna neku priču, ali ne zna istinu. Ja ću ispričati kako je bilo. Ja sam se posvađala sa mamom to jutro, ona mi je rekla da napustim stan. Nina i ja smo izašle, otišle kod tetke, ja sam zvala Marka i otišli smo na Kopaonik. Posvađale smo se jer joj je Marko poslao poruku: "Luna i ja smo se pomirili, da li možemo da razgovaramo?". Ona je bila besna, rekla je da napustim sve u ljutnji. Ja sam samo izašla iz kuće svoje i tamo me je Marko sačekao, to je jedina istina - istakla je Luna.

- Zašto bih ja nju terala iz njenog stana? - govorila je Anabela.

- Bila si toliko besna, ne sećaš se, svašta si rekla. Tako je bilo, nisam otišla iz stana tek tako. To je bilo posle "Zadruge 2", svi su bili ljuti jer me je ostavio na dan finala - dodala je Đoganijeva.

- Ja sam pevala u Pazaru, rekla mi je da je Marko došao po nju i da će razgovarati, ona mi se više nije javljala na telefon, povredilo me je kada se nije javljala do šest ujutru - ispričala je pevačica.

- Bilo mi je lepo, nisam gledala na telefon - pravdala se Luna.

- Ja sam se osećala odvratno kada sam dobila ujutru poruku od Marka, nismo u 17. veku, moja ćerka treba prva da mi kaže, eto - odbrusila je Anabela Luni.

- Ovo se sada ne bi ni znalo da tata nije ispričao Ermini. Imao je potrebu da se ispoveda devojci koju ni ne zna... On je jedini krivac - istakla je Luna, a zatim prokomentarisala da je ružno što je Ermina rekla da je Luna nasledila histeriju i ostalo od Anabele.

- Pazite ljudi sa njom, ovo je dokaz da može da vam napravi problem - govorio je Gagi, a Ermina mu je pretila da će izneti još mnogo toga ako ne zaćuti.

- Glavu dajem da zna više o porodici Đogani, nego o svojima - dobacio je Lepi Mića.

