MARKO MILJKOVIĆ NIKAD SUROVIJI! A Luna sedi i guta knedle: Mene to više ne dotiče, sve sam PRECRTAO! (VIDEO)

Marko Miljković ponovo je za crnim stolom naglasio kako je precrtao Anabelu Atijas, majku bivše devojke Lune Đogani. On je u okviru "Pitanja novinara" nikad surovije istakao kako nema razlog zašto bi ulazio u sukobe sa njom, te da otkako je raskinuo sa Lunom i generalno nema više šta da joj kaže.

Anabelu su novinari u jednom trenutku pitali:

"Kako komentarišeš to što su Ermina i Marko rekli da uživaju u svojoj zlobi? Da li se to ogleda na tebi i Luni?", a nakon njenog izlaganja, Miljković se nadovezao na priču bez dlake na jeziku.

"Nju treba da bude sramota što je rekla da sam ja otišla u Sarajevo zbog one stvari. Ona ne zna ništa o meni, osim toga što joj je Gagi ispričao. Najviše me je povredilo što je rekla da je Luna nasledila neko ludilo od mene. Život je čudo. Danas si gore, sutra si dole", rekla je Anabela, govoreći o svom sukobi sa Erminom.

"Ja nisam rekla da je ona otišla zbog toga u Sarajevo. To je prvo Zorica rekla. Njoj ne odgovara što sam ja podržala njega. Ja svoje dete nisam ostavila samo, nego kod svojih roditelja. Luna mi se nije poveravala, nego mi je pričala o njenoj vezi šta je bilo napolju", dodala je Ermina.

"Nisam ja to tako rekla. Ja temu nisam načela, o tome se ovde priča. Nemoj tako Ermina", usprotivila se Zorica za crnim stolom.

"Šta da kažem na to? Slične su valjda, sličan se sličnom raduje..." nastavila je Anabela, pa zaključila: "Ona kao da je zaposednuta. Nema potrebu da me zagrli, ne prepoznajem je. Okej, ako je prestala ljubav prema majci", zaključila je Atijasova.

"Ona stalno priča svoju verziju priče, zato ranije nikada nisam imala prilike da joj kažem da laže, ovde i te kako izgovara neistine", dodala je Luna i ne sluteći da će Marko ustati i biti nikad suroviji.

"Ja sam pitao Erminu: 'Da li sam ja zao?' i ona je rekla da jesam. Ovde je preporučljivo biti malo zločest i to bih svima preporučio. Ovo što Anabela priča me ne dotiče. Otkako sam raskinuo s Lunom nemam želju da joj bilo šta kažem. Te njene reči ne uzimam za ozbilno, zato što sam ja odavno rešio da precrtam tu ženu. To što ona priča, kod mene nema težinu. Ne dozivljavam je više ozbiljno, a čim je ne doživljavam ozbiljno, to me ne dotiče. Dok sam bio sa Lunom u vezi, imao sam želju da joj dokažem suprotno, ali mislim da sam tu pogrešio. Nisam trebao da joj se suprotstavljam. Ja nemam više nikakav razlog da ulazim u bilo kakav sukob sa Anabelom", zaključio je on.

