EVO ZAŠTO JE ŠEŠELJ NAPUSTIO RIJALITI KUĆU! Otkrio pravi razlog, pa opleo po bivšim cimerima: Možda se i ne vrati NAZAD?

Nikola Šešelj je danas u toku dana napustio vilu "Parova" iz, kako je priznao, zdravstvenih razloga. U razgovoru se osvrnuo na svoje učešće u ovom formatu pa i opleo po bivšim cimerima, a onda istakao da nije siguran hoće li se vraćati u rijaliti vilu u Zemunu.

"Moram da vam kažem da sam izašao iz zdravstvenih razloga", počeo je on po izlasku, pa odmah skrenuo temu na još uvek aktuelne učesnike: "Najviše mi je smetao Mili od svih ukućana... Od ranog jutra on je pun snage da se svađa sa svima. Jedno vreme ga je u tome menjala Nataša, ali su sada u lošim odnosima i verovatno će da nastavi po starom", dodao je on.

Nikola je za Ivana je rekao da je nepodnošljiv kada je pijan, pa je spomenuo i njegovu Jelenu:

"Meni je nje žao. Mislim da je tu nekako najiskrenija", okrio je on, koji je jedno vreme bio i povezivan sa Ilićevom.

"Ja sam im već svima rekao šta mislim. Naročito ovoj deci od 20, 21 godinu, da treba da koriguju ponašanje... Ne želim da im popujem. Mislim da su gledaoci videli sve što sam im savetovao i iskreno se nadam da će da se poprave. Svim takmičarima želim da izdrže do kraja", istakao je Nikola.

Sve što mu je smetalo dok je boravio u rijaliti vili bilo je što nije mogao duže da spava, kao i krađe, rasprave i svađe oko hrane sa ostalim učesnicima. To se, inače, dešavalo sve dok čarobnjak Merlin nije uveo pravilo da se u jednom danu služi tri obroka i dve užine, pa zabranio "štekanje" hrane.

O povratku u vilu trenutno ne razmišlja.

"Sve je moguće. Ko zna šta život nosi. Nikada ne reci nikada", zaključio je on.

