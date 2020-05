OVAKO ĆE EDIS DECI DA OBJASNI JAVNU PREVARU?! Otkrio sve od reči do reči, a Mitrova ne prestaje da se SMEJE! (VIDEO)

Edis Fetić u razgovoru sa rijaliti ljubavnicom u dvorištu istakao je kako bi mu teže palo da njegovoj deci "puste da im je babo lopov" nego da se "mazi sa ženom do koje mu je stalo". Na taj način, otkrio je kako bi eventualno pokušao da objasni svojim naslednicima javnu prevaru, koju je počinio kada je ušao u romansu sa Draganom Mitar u "Zadruzi", iako je još uvek u braku sa Zilhom Karišik.

"Pa, šta ću videti kad izađem? Kao da će da se desi ne znam šta. Jedva čekam da izađem da vidim šta će da se desi. Neću smeti da odem do prodavnice? Šta će reći mama, tata, komšinica iz zgrade... Koga to zanima", komentarisala je vidno raspoložena Mitrova, pa se Edo nadovezao.

"Jao, i ti si dete... Pa to i jeste poenta, da se ti nerviraš oko toga! Joj... Za sve ovde imaš nekoga da osudiš, i svi se za nešto kaju, to je nenormalna stvar. Sad, pošto si ti majka, a ja otac... Ti ne smeš. Pa šta? A oni neće biti majke i očevi. Meni je gore da puste detetu da im je babo lopov, nego da se babo mazi sa ženom do koje mu je stalo", rekao je on, malo oklevajući, dok je tražio adekvatnu reč.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir