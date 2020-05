IZGLEDAM STRAŠNO, ALI SAM SA MENSUROM BAŠ SREĆNA! Mina Vrbaški priznala majci sve!

Mina Vrbaški je u okviru zadrugarskog zadatka napisala majci pismo, pa istakla da je istinski srećna pored Mensura Ajdarpašića, ma koliko strašno njihova veza delovala.

"Odakle bih počela ni sama ne znam. Moraš da shvatiš da, koliko god strašno izgledala, da sam ja srećna sa Mensurom. Oboje smo malo preterali sa vređanjem i psovkama. Žao mi je što sve morate ovako da proživljavate... Borisa mi izljubi i baku, pozdravi sve koji su bili uz mene za rođendan. Pošalji mi kupaće i letnje stvari. Kada budem izlazila, čekaj nas oboje! Volim vas", napisala je ona.

Sa druge strane, Mensur se obratio bratu Ardijanu, koji je u nekoliko navrata isticao da njegovu vezu sa Minom ne podržava.

"Bez brige, brate moj, dobro je sve. Vidi neko da me čeka po izlasku od tvojih prijatelja, kapiraš?! Mina i ja smo ludi, mladi, šašavi, zaljubili smo se, uživaj kralju. Zaneli smo se malo više, ali sve to prođe. Vidimo se za 57 dana! Nadam se da je sprat tip-top. Voli te brat, pozdravi majku. Pozdravi Šekija i ekipu... Sve iz ulice!" pisao je on.

