UPLAKANA MINA VRBAŠKI URLALA DOK NIJE BEZ GLASA OSTALA! Sasula Mensuru sve u lice: Pala jurnjava po CELOM IMANJU (VIDEO)

Mina i Mensur posvađali su se pred kraj "Gledanja snimaka", a onda i zaratili kraj Drveta mudrosti pa vrištali jedno na drugo od besa. Zadrugar je decojci, naime, prebacio što se "očešala o Mateju", a ona nije prezala da mu vrati ističući kako gleda druge devojke, posebno Lunu i Anu Korać.

"Što mi praviš ovu situaciju, ceo dan sam dobar?! Što mi dolaziš kada sam nervozan?" vikao je Mensur.

"Dokle ćeš ovo da mi radiš, da me teraš od sebe?! Što me ne zagrliš, ne poljubiš, nego me vređaš? Neću da izađem, što sam ti ja kriva" plakala je Mina.

"Prebacuješ mi devojke za stolom, što to radiš?" besneo je Mensur.

"Ti gledaš, i te kako gledaš, sve vidim. A ti kada si meni prebacivao muškarce, pravio si haos... Gledaš Anu i Lunu, za Anu govoriš da je nestvarna. Uništio si nas. Tri meseca si mi prebacivao, ja sam ćutala i trpela", zvonilo je sve od Mininog urlanja, nakon čega su se čak i jurili besni po zadrugarskom imanju.

