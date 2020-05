ANABELU ĆERKA DOKRAJČILA! Ona kao da nema sestre?! Ovo će joj teško OPROSTITI! (VIDEO)

Luna Đogani, na veliko razočaranje njene majke Anabele, sestre Ninu i Blankici u svom pismu iz "Zadruge" nije ni spomenula. Ona se, naime, obratila samo prijatelju Savi Peroviću, što njenoj majci nikako nije lako palo.

"Očekivala sam da je Luna poslala pismo sestrama, u jednom momentu sam pomislila kome li će da se obrati, pomislila sam sestrama, ali eto", rekla je ona, koju je ćerka Luna ovim potezom, čini se, dokrajčila.

"Nisam mnogo dužila u svom pismu, znala sam da će moja mama obratiti mojim sestrama. Savu Peroviću sam se obratila, jer je on trenutno u mom stanu, znam da me on nije izdao. Znala sam da će mama poslati sestrama, namerno sam poslala na drugu adresu, uradila sam sve sa razlogom. Daleko od toga da ja ne volim svoje roditelje, iako imam probleme, nema potrebe da ja nekome objašnjavam nešto preko pisma, meni je to jadno. Ja sam Savu rekla da ih pozdravi, mislim da je to dovoljno", rekla je, sa druge strane, Luna.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir