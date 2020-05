OPROSTITE MAJCI DOK SE BORI SA VETRENJAČAMA! Anabelino potresno pismo ćerkama: Prazna sam, kao da je sve u meni UTRNULO!

Anabela Atijas iskoristila je priliku tokom pisanja pisama u Beloj kući "Zadruge" da svojim ćerkama koje nisu u rijalitiju pošalje najiskrenije reči i otkrije najdublje emocije.

"Rođeni moji, po prvi put u životu ne znam šta bih vam rekla, napisala. Ono u šta verujem je da me osećate. Ostala sam nema, osećam se praznom, kao da su sva osećanja utrnula u meni. Verovatno odbrambeni mehanizam odrađuje svoje da bih preživela sve ono što mi se dešava ovde. Još jedan u nizu iskušenja kroz koje stoički moram da prežvim. Ali ono u šta sam sigurna, u šta ni sekund ne sumnjam, je to da kada bih vas videla, da bi mi vi svojom ljubavlju, lojalnošću, razumevanjem, mirisom, dodirom, vratili sva najlepša osećanja. Osećanja koja kažu - ti ovde pripadaš! Devojčice mamine oprostite majci što još jednom, poslednji put, donosim nemir u vaša srca boreći se sa vetrenjačama. Rođene moje volite se, mazite i ljubite jedna drugu, jer pomisao na to mi vraća osmeh na lice... Ljube moj, lepi moj Andrejko, ništa ti neću obećati kao ono da ću umreti posle tebe. Nikada niko nije to tražio od mene, sad kao nikad razumem šta hoćeš da kažeš. I da, volim te večno i beskonačno, nedostaje mi sve naše. Odvrni pesmu 'Lepi moj' i osetićeš sve ono što smo osećali kad nam je bilo još teže, jer ja sam na putu na kom si ti bio dok si slušao tu pesmu. Na putu da se vratim tebi nova, bolja, tvoja! Voli i grli naše devojčice, radujem se svemu što nam dolazi. Prenesi pozdrave svim prijateljima, ti znaš koji su, a majku mi posebno pozdravi i to znam da znaš zašto 'posebno'. Volim vas! Rođeni moji čekajte me, trebam vas", poručila je pevačica.

S druge strane, Gagi nije bio preterano rečit. On je pozdravio sve članove porodice Đogani, pa poručio im da je super i da nema razloga da brinu.

"Ćao, porodico moja! Ja sam super, nemojte se brinuti. Sve je u najboljem redu! Pazite na Ninu. Brinem se puno za sve vas. Nadam se da ste svi dobro. Volim vas puno! Sve će biti uredu! Jedva čekam da vas zagrlim. P.S. Maki, čekaj me", napisao je Gagi i u srca stavio imena svoje porodice.

