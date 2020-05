NISAM MU TO REKLA, JER NISAM SMELA! Luna nikad iskrenije o Gastozu, pomirenju s Markom i lažima: Samu sebe sam PONIZILA!

Luna Đogani i Marko Miljković pomirili su se pre nekoliko večeri, te svojoj ljubavi dali još jednu šansu. Iz tog razloga, ona je iskoristila priliku pa za crnim stolom progovorila o svemu - čuvenim lažima koje mu je govorila, odnosu sa Gastozom, kao i izvesnoj noći koju je provela sa duplom krunom "Parova", u kojem je zapravo samo - tražila utehu.

"Ja sam shvatila da mi kad se pomirimo, bliži smo nego ikada. Kad smo se pomirili tog 14. gledali smo jedno drugo kao da nismo normalni, a pre toga smo bili čak i hladni. Te dve nedelje su nas dosta odvojile, bilo mi je kao večnost, svaki dan mi je bio predugačak. Sad smo se opet zbližili, tako raskid utiče na nas dvoje. Nisam očekivala da će da mi pređe preko tih laži. Meni su svi, ne svi, nego dvoje ljudi govorili da sačekam, da ćemo videti. Ja sam bila ubeđena da neće da mi pređe preko toga, on takve stvari ne trpi i ne podnosi. Meni su ti kartoni i datumi bili smo kao da nema ništa ni od razgovora, bila sam ubeđena, sto puta mi je palo na pamet da priđem, da pričam, da plačem, ali sam bila fazonu nema šanse da pređe. Svašta se izdešavalo, njegovi roditelji mogu da kažu šta hoće, ja neću to komentarisati. Stvarno nisam očekivala da će sve biti ovako, mislila sam da ćemo biti sve gori i gori, da ćemo se svađati za stolom, da će biti haos. Rekao je da će raditi stvari koje će mene zaboleti, mislila sam da je to kraj. Nije išlo ka tome da ćemo se pomiriti, ja nisam ni pokušvala da pričam o pomirenju. Ja njega stvarno mnogo volim, nikada neću sebi oprostiti neke stvari. I jedno i drugo mi je katastrofa. To prvo mu nisam rekla gde idem, to nema nikakvo opravdanje, ali nisam želela da ga povredim, nisam smela da mu kažem, htela sam, ali imam strah. Ja njega ne gledam samo kao dečka, previše smo bolesno vezani, ne mogu sebe da zamislim bez njega, previše smo povezani. On nije meni samo dečko, nego moja zaštita, da sam najgora na svetu, prihvatio je moju prošlost, nikada nije pljuvao po meni. Nikada nije bio protiv mene. Gledam na njega kao nešto više od dečka. Ja sam tražila utehu u nekom društvu, desilo se to veče da smo se družili. Šta kod da kažem zvučalo bi da se pravdam, ali nema opravdanja. Samu sebe sam ponizila. To nema veze sa mojom ljubavlju prema Marku, nije mi bilo ni na kraj pameti da ćemo se pomiriti. Ja sam čula da je on krenuo dalje, da je našao devojku", ispričala je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Voditelj je zatim saopštio zadrugarima da se oglasio i otac Marka Miljkovića, te da je rekao da Marko nikada neće preći Luni preko laži.

"Moj otac ne zna ništa, verovatno je upoznat preko medija. Moj otac zna koliko ja imam čvrst stav, ali nije upoznat koliko mi je taj stav poljuljan kad je u pitanju ljubav. Više puta sam ja pogazio sebe zbog Lune i zbog nekih bivših devojaka. Prijateljima preko toga ne bih prešao... Ono što me je zanimalo ona je rekla, neke stvari sam povezao, ali mislim da nema potrebe da pričamo o spoljnom svetu... Poverenje mi se nije u potpunosti vratilo, a vratiće se, nije sporno", rekao je Miljković.

"Imam potrebu da se izvinim nekim osobama, nisam nikoga htela da povrdim, pokušavajući da pobegnem od istine... Uvukla sam ljude i povredila ih, a možda nije trebalo na takav način", dodala je Luna.

"Meni je izazov da joj oprostim neoprostivo. Ona je meni priznala ovde za stolom da je bila u kafiću, onda sam ja saznao još neke stvari. Postoji ta trunka priznanja i mislim da treba da nam dam šansu. Mislim da se pokajala i da je shvatila", zaključio je Marko.

