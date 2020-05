ON I MATORA SU MENE TUKLI?! A posle jedne šamarčine sam i na ulici završila: Mina sve prepričala Mioni! UZNEMIRENA!

Mina Vrbaški prepričala je jeziv san Mioni Jovanović uz jutarnju kafu, u kom je jedan od glavnih aktera bio njen dečko Mensur Ajdarpašić. On je sedeći za stolom sa njima prilično burno odreagovao kada je čuo šta je Minu mučilo prethodne noći.

Kako je objasnila, on i Matora ju je pretukli pa izbacili na ulicu, a vidno uznemirena nije znala da kaže kojim povodom su joj misli skrenule baš u tu stranu.

"Znači Miona, kakav san. Sanjala sam da me tuku on i Matora. I to su mi zviznuli po šamarčinu, obraz mi ovoliki bio, on me izbacio na ulicu negde... Ljubavi, tukao si me u snu... Ali sam ti se suprotstavila", rekla je ona, a šokirani Mensur samo je klimnuo glavom.

