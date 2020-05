SAMO SAM UNEO DETE U AUTO I DAO PUN GAS! Za 20 minuta smo stigli u bolnicu: Darko Vlajić progovorio o PORODIČNOJ DRAMI!

Darko Vlajić otkrio je nekolicini cimera iz vile "Parova" kakvu je porodičnu dramu doživeo, kada je njegovo dete koje je tada bilo staro svega nekoliko meseci, ujeo stršljen.

"Dete mi je imalo par meseci kada smo ga odveli na more", počeo je on: "Dok smo sedeli doleteo je stršljen i ujeo ga za ruku... Ja sam tog trenutka skočio! Uneo sam dete u auto i pun gas! Gledao sam da što pre stignem u hitnu da bih spasio dete", pričao je on.

"Šta je bilo u hitnoj?" zabrinuto ga je upitao Uroš.

"Rekao lekar da imamo sreće što nije alergično na ujed. Da je bilo, ne bih mu bilo spasa, jer mi je trebalo 20 minuta do bolnice", odgovorio mu je Darko.

"Jeste. Ja sam čuo da, ako si alergičan i ne dobiješ lek, umreš za 10 minuta od gušenja", nadovezao se Uroš.

