NIJE MOGLA NIŽE DA PADNE! Mina KUMILA Mensura da bude sa njom! LjUBILA MU RUKE, plakala! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić krenuo je na trening, a onda je ugledao uplakanu Minu Vrbaški na stepeništu, sa kojom je pokušao da porazgovara.

Nemoj da si tužna, tu sam ja. Možeš da mi se obratiš kad god hoćeš da pričaš - govorio je Mensur.

- Možeš da probodiš vreme sa mnom i da treniraš - predlagao je on.

- Ne mogu da shvatim da odlaziš i da me ne želiš, to je to - govorila je Mina.

- Hajde da treniraš sa mnom. Objasnio sam ti, nemam potrebu više, ali te volim - pokušavao je i dalje Mensur.

Kako to u danu nestane? - pitala je Vrbaški.

Mina je sve vreme plakala, jecala, a u jednom trenutku ljubila Mensurove ruke.

- Hajde, idi da spavaš da odmoriš, ja ću da treniram - govorio je Ajdarpašić.

- Ne mogu da prihvatim da nismo zajedno. Ti nećeš ni da se potrudiš da vratiš to. Hoćeš li da se potrudiš, da li hoćeš? - pričala je Mina.

- Uđi, hladno je. Idi da spavaš. Nemoj to da me pitaš, nemam u planu ništa trenuto - odgovorio je Mensur.

Hajde, idi ostavi me. Kako ne možeš da budeš sa mnom? - nastavila je Vrbaški.

Mensur je pokušao da odvuče Minu u krevet, ali ona nije želela ni da čuje, već je došla do garniture, gde je terala inat, a Ajdarpašić je i dalje pokušavao.

- Džaba sve što su pričali sa tobom. Prisloni se tamo i lezi. Au... Kako se ponašaš, kao da je umro neko - istakao je Mensur.- Koji su tvoji problemi ovde? Ja sam tvoj problem. Ovo sam ja do kraja, ja ne mogu da. Ja ne mogu svoje suze da zaustavim, molim da idem kući, spasite me od svega. Daj nam šansu. Da li sam ti se toliko zgadila? Nemaš potrebu da me poljubiš - govorila je Mina.

- Neću da budem sa tobom jer te žalim... Ne mogu da kažem da te ne volim... Ja te volim, ali... Osvesti se. Niti sam te koristio, zašta sam te koristio? Bio sam jer te volim i jer sam bio zaljubljen u tebe, ne jer mi je bilo dosadno - pričao je Mensur.

- Ja idem kući - govorila je Mina.

