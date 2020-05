MINA SE KROZ SUZE OBRATILA MENSUROVOJ PORODICI! Stala ispred KAMERE i ono što je izgovorila SLAMA SRCA (VIDEO)

Mina Vrbaški je, posle razgovora sa Mensurom Ajdarpašićem, otišla do statue Džastina Bibera, a onda se obratila u kameru.

- Ja sam jednim delom kriva za ovaj rastanak i gubitak njegovih emocija prema meni. Mnogo mi je teško. Zaboravljam šta je realnost. Krivo mi je i što njegov brat Ardijan gleda na ovo ovako. Krivo mi je i što sam mu šamar udarila. Smatram da treba da se da još jedna šansa... Volela bih da se vrati onaj prvi mesec, kada smo bili jedno i kada nismo dali jedno na drugo. Imam utisak da mi se vreća karma - govorila je Mina.

foto: Printscreen

- Ja sam dete još, ali za svojih 20 godina nisam imala boljeg dečka, on je muškarac za poželeti. Ni od jednog muškarca nisam imala takvu ljubav. On je nečiji sin, ja sam nečija ćerka. Želim da se izvinim celoj njegovoj porodici, naročito njegovom bratu i majci. I te kako imam stvari da pokažem. Pokajala sam se. Nadam se da će mi moji oprostiti i da neće ići pognute glave. Tek sad shvatam šta je porodica i da su prijatelji prolazni. Ponosna sam što sam imala ovakvog dečka što ga ljudi toliko vole. Obraćam se Mensurovoj podršci, obećavam vam da više nećete videti nijednu njegovu suzu. I da će gledaoci biti blagi prema meni. Ljubo, ti si mi isto potrebna, pomogala si mi ovde. Očigledno sam ja nestabilna, labilna, bez stava i karaktera. Izvinjavam se svima, oprostite mi ovo. Ja nisam on, on se ohladio - istakla je Vrbaški.

