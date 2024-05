"BANANA DRŽAVA U SVOM PRAVOM SMISLU, ANTISRPSKA I KMETOVSKA" Šešelj o najavi Spajića da će glasati za rezoluciju o Srebrenici

Crna Gora će glasati za rezoluciju o genocidu u Srebrenici, izjavio je premijer te zemlje Milojko Spajić. Kako je rekao, rezolucija će biti usvojena zato što su iza nje stale velike sile.

Premijer Crne Gore uzburkao je javnost izjavom da će ta zemlja pružiti podršku Rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Kako je rekao na premijerskom satu u Podgorici, on se, kao prozapadni čovek, uvek zalagao za prozapadni kurs, a čitav region trebalo bi da podrži i ovu i sve druge rezolucije.

- Mi smo za, jer Crna Gora je uvek baštinila antifašističku politiku i zbog toga smo ponosni. Pomenuli ste 9. maj. Crna Gora je uvek baštinila antifašističku politiku i uvek bila na pravoj strani istorije i to treba da se nastavi. Crna Gora će i u budućnosti biti lider u Evropi, ne želimo nikakve sukobe, ne želimo da stajemo na stranu ni BiH protiv Srbije, ni Srbije protiv BiH, oni su braća i jedni i drugi sa nama - rekao je Spajić.

Ovom temom bavili su se gosti jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji, Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, Marko Bastać, nekadašnji predsednik gradske opštine Stari grad i Mihajlo Olujić iz Centra za društvenu stabilnost.

foto: Kurir televizija

- Mene to apsolutno ne iznenađuje, imajući u vidu i tu političku stranku koju predstavlja Spajić i njihovu politiku. To je moglo da iznenadi samo nekog ko nije pratio dešavanja u Crnoj Gori. Jednostavno i ovaj kmetovski nastup koji je imao u Skupštini Crne Gore, to zaista nikoga ne iznenađuje, u pitanju je jedna duboko antisrpska stranka koja je nastavila ideološki put Mila Đukanovića i to je jednostavno danas politička scena u Crnoj Gori, što je veoma velika tragedija - smatra Šešelj.

Istakao je da aktuelno rukovodstvo Crne Gore pokazuje da nema nikakvu autonomiju.

- Crna Gora je pokazala da je država bez nikakvog integriteta. Na šta se oni pozivaju i koja im je argumentacija da podržavaju ovu rezoluciju, to je zaista smešno i ono što bi se nazvalo banana državom u najboljem smislu te reči i opisuje zaista tu državu danas i njihovu vlast.

Marko Bastać ne veruje da su Srbi na prošlim izborima dali podršku aktuelnom premijeru.

foto: Kurir televizija

- Nisam siguran da glasovi koji su dati Evropi sad su došli od srpskog biračkog tela. Mi sad tražimo krivca u crnogorskoj vladi, a mislim da prvo tražimo krivca kako je došlo do ove situacije da se usvaja rezolucija. Osam meseci se sprema neka rezolucija i niko od naših diplomata ne signalizira državi Srbije da se to sprema. I onda dođemo do momenta da se neko pojavljuje i mi smo svi iznenađeni kako je došlo do toga da rezolucija se stavlja na dnevni red. Dakle, naša greška je što nijednog trenutka ne angažujemo lobiste kao i druge zemlje koje će lobirati za naš interes - rekao je Bastać.

Precizirao je i na koji način funkcioniše sistem lobiranja u svetskim institucijama.

- Lobiste Albanci angažuju posljednjih 20-30 godina. Svaka svetska zemlja angažuje lobiste nevezano od diplomatske misije da obavlja neki posao. I to nema potrebe da pričamo da je to nešto što je tajno, što ne postoji. To je vrlo javna stvar. Dakle, prva greška je napravljena u tom smislu što nismo znali za diplomatsku aktivnost. Druga greška je što se mi sad okrećemo, tražimo neku krivicu koja nije iz Srbije, nego u nekoj drugoj zemlji. Da li ja to podržavam? To uopšte nije sad bitno. Bitno je šta će sada srpske stranke koje su u vlasti u Crnoj Gori sa istim tim Spajićem uraditi.

Treći sagovornik voditeljke Olje Lazarević istakao je da je u pitanju trend politike u Crnoj Gori koji traje 15 godina.

foto: Kurir televizija

- Crna Gora je još 2009. godine donela u sopstvenom parlamentu rezoluciju o genocidu u Srebrenici. To je jedan kontinuitet politike koji zaista mislim da ne može biti promenjen bilo kakvim postupanjem srpske strane, bilo srpskih stranaka unutar Crne Gore. Mi vidimo da oni ne mogu da se izbore za to da se popis konačno objavi, da konačno imamo sigurne rezultate koliko to Srba ima u Crnoj Gori. Za sopstvene potrebe oni ne mogu da se izbore jer nemaju onu političku težinu koju zapravo vladajućim strankama crnogorskog opredeljenja daje međunarodni faktor - smatra Olujić.

Veruje da rukovodstvo Crne Gore očekuje nagradu za ovakvo postupanje, ali da do toga nije došlo u punoj meri.

08:00 BANANA DRŽAVA U SVOM PRAVOM SMISLU, ANTISRPSKA I KMETOVSKA Šešelj o najavi Spajića da će glasati za rezoluciju o Srebrenici

- Oni su to iskazali članstvom u NATO i svojim evropskim putem. Crna Gora je zaista uradila sve kako se od nje tražilo, nije dobila onu nagradu koju je očekivala i mislim da je tu zapravo taj ključni faktor koji mogu da iskoriste ne samo srpske partije, nego i partije koje bi želele da promene donekle tok politike u Crnoj Gori.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:53 PRITISCI BEZ PRESEDANA ZBOG REZOLUCIJE O SREBRENICI: Ana Brnabić za Kurir o velikoj diplomatskoj borbi predsednika Vučića