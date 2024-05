"ČAST I BRUKA ŽIVE DOVIJEKA" IZDAJA! Milojko Spajić: Nikakav problem nemam da glasam o rezoluciji o Srebrenici

Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je na premijerskom satu da će ta zemlja glasati za rezoluciju o Srebrenici, te dodao da čitav region treba da podrži tu i sve druge rezolucije, što je izazvalo oštre osude od strane brojnih tamošnjih funkcionera.

foto: R.R./ATAImages

Naime, Spajić je objasnio da se uvek zalagao za prozapadni kurs, što, kako je rekao, nije nikakva tajna, te da će glasati za rezoluciju o Srebrenici.

- Ja sam prozapadni čovek, celog života sam proveo na ideološkom zapadu. I tu nema nikakvih dilema, i što se tiče našeg stava u budućnosti - rekao je Spajić koji je i naveo:

- Ta rezolucija će se usvojiti, zato što su velike sile stale iza te rezolucije.

Spajić je rekao da čitav region treba da podrži ovu i sve druge rezolucije.

- Nikakav problem to nije. Glasaćemo za to, rekli smo više puta. Ja sam javno govorio o tome, osuđivali smo genocid. Nemamo problem da to uradimo. Vlada će o tome raspravljati, ali mislim da je to izlišno spominjati jer smo se sporazumno obavezali da vodimo proevropsku politiku - kazao je on.

Neverovatno

Doskorašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Kurir poručuje da je neverovatno da zemlja u kojoj Srbi čine više od trećine stanovništva glasa za rezoluciju kojom se upravo Srbi predstavljaju kao genocidan narod.

- Pritom je ova vlada i došla na vlast najviše zahvaljujući Srbima i njihovoj borbi na čuvenim litijama. Sramno i nečuveno - poručio je Dačić.

Ministarka u Vladi Srbije Milica Đurđević Stamenkovski za Kurir kaže da je vlada u Podgorici ovom najavom pokazala da još uvek nije spremna za suštinsku normalizaciju saradnje sa Srbijom.

foto: Kurir televizija

- Ovakva odluka se kosi s većinskom voljom srpskog naroda, ali i većinskog stanovništva u CG. Srpski zvaničnici su u više navrata ponovili da su spremni da uspostave bolju komunikaciju sa CG, koja po logici i prirodi stvari treba da gaji najtešnju saradnju sa Srbijom. Politički predstavnici Srba još uvek nisu deo Vlade CG i kao politički činilac izuzeti su iz donošenja ovakve odluke, a bez njihove saglasnosti ne možemo govoriti o konsenzusu u društvu - rekla je ona.

Upadljivo je, dodaje, da i članice UN nemaju jedinstven stav prema tekstu ove rezolucije.

- Većina čovečanstva živi u državama koje neće glasati za njeno usvajanje, jer je očigledno reč o dokumentu koji ima za cilj političku instrumentalizaciju događaja od pre 29 godina kako bi se osporilo pravo našem narodu u Republici Srpskoj da bude i ostane svoj na svome - zaključila je.

Sandra Božić Politika udvorištva i vođenja niskim interesima Sandra Božić, potpredsednica Pokrajinske vlade Vojvodine, kaže za Kurir da mnogo Njegoševih citata može biti upotrebljeno da se opiše politika udvorištva i vođenja niskim interesima nauštrb interesa sopstvene zemlje i njenih građana. foto: Kurir televizija - Međutim, za pojedince u CG ne postoji dovoljno sveta i jaka reč za koju se mogu uhvatiti. To posebno dolazi do izražaja ako uzmemo u obzir da se oko 30 odsto stanovništva izjašnjava kao Srbi, dok preko 46 odsto srpski smatraju maternjim. Zato ne treba da čude sve češća upozorenja da bi usvajanje rezolucije u UN i žigosanje srpskog naroda kao genocidnog dovelo do novih tenzija. Videli smo nedavno da građani CG i te kako znaju da pokažu linije preko kojih političari ne smeju da prelaze. Nadam se da će tako ispostaviti i u bliskoj budućnosti, jer građani Srbije i CG dele mnoge istorijske nepravde prouzrokovane neodgovornom politikom, nad kojom je bratska ljubav uvek prevladavala - kazala je.

Za političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića ovaj potez CG nije neočekivan.

foto: Kurir televizija

- Antisrpskom politikom kupuju podršku Zapada. Priznali su Kosovo i ovo nije iznenađenje. Malo je moralno degutantno da antiđukanovska koalicija igra po Milovim ideološkim stavovima. Ako misle da će ovako u EU 2028, odgovor je - neće. Pokvariće odnose sa Srbijom, a treba razmisliti o odlučnom reciprocitetu - naglasio je za Kurir Stanković.

Reći "ne"

Predsednik Slobodne CG Vladislav Dajković za Kurir ističe da sve srpske partije u CG treba da se suprotstave ovakvim inicijativama.

foto: Kurir tv

- Smatram da sve srpske partije, od najmanjih do najvećih, treba jasno da se odrede o tom pitanju i kažu "ne" takvim inicijativama po cenu svega, a kamoli po cenu daljeg učešća u bilo kom nivou vlasti - kaže on i dodaje:

- Prema tekstu pomenute rezolucije, uspostaviće se "dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici" na nivou cele planete, valjda da se upiše u kolektivno sećanje svih naroda na svetu da su tamo neki "zli Srbi" počinili genocid, a onda će, po već osmišljenom scenariju, da to sećanje "po dubini" spuste i u naš obrazovni sistem. Pošto ne planiram da živim s tim teretom, najavljujem da će Slobodna CG ozbiljno razmotriti dalje učešće u vlasti u glavnom gradu ukoliko Vlada bude glasala za pomenutu rezoluciju.

foto: Youtube/Marko Milačić

Predsednik Prave CG Marko Milačić za Kurir poručuje da se ta stranka najoštrije protivi pokušaju da se država i narod Crne Gore uključe u izglasavanje rezolucije o Srebrenici u organima UN i pita zar mogu delegati država u UN koji ne znaju ni gde je na mapi BiH bolje znati šta se desilo u Srebrenici od sudija koje su slušali svedoke, gledali dokaze i, uprkos svemu što su čuli i videli, rekli da to nije genocid.

- Zato glas CG u UN nije običan glas. CG je sused Srbije i BiH. Za razliku od većine država UN, mi znamo gde je BiH i znamo gde je Srebrenica, kao i Bratunac, znamo gde su i Jasenovac, i Kragujevac, i Pivski doli. Znamo porodice i imena mnogih civila ubijenih i u Bratuncu i u Srebrenici. Zato CG ne sme podržati ovu rezoluciju, već treba, koliko je to u njenoj moći, da stane na put međunarodnom pokušaju da se zapaljeno bure baruta sa Bliskog istoka premesti na Balkan - rekao je.

Milačić dodaje da se zna da je međunarodna zajednica duboko podeljena kad je reč o Srebrenici.

- Crna Gora ne sme biti ta koja će svojim glasom odlučivati o pitanju za koje ne postoji međunarodni konsenzus, a koje direktno tereti državne institucije Republike Srpske i Srbije za genocid na Balkanu, a kroz njih ne manje i same države i narode Balkana. Ne postoji nijedno političko opravdanje za donošenje tako opasnog i nepopravljivog otrova na Balkan - naglasio je.

Koalicija Za budućnost CG Mi bismo glasali protiv, tražićemo rezoluciju o Jasenovcu Mirko Miličić, portparol Nove srpske demokratije, za Kurir kaže da je stav te stranke i koalicije Za budućnost CG potpuno jasan. - Da smo na poziciji Milojka Spajića, odnosno da smo deo Vlade, glasali bismo protiv UN rezolucije o genocidu u Srebrenici. U Vladi glasaju samo ministri i ona će doneti odluku kakvu ona proceni. Mi još uvek nemamo ministre u toj vladi, ali svoj stav smo jasno rekli i smatramo da bi ona trebalo da ukalkuliše i naš stav - da naša koalicija ne podržava odluku kojom bi se kolektivna odgovornost za jedan zločin nametnula celom srpskom narodu, koji čini najmanje jednu trećinu stanovništva CG, a verujemo da je taj broj i veći. Posebno želim da istaknem da će politički predstavnici srpskog naroda u CG predložiti Skupštini da usvoji rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i da očekujemo da ćemo imati 100 odsto podršku vlasti i opozicije - kazao je Miličić.

Kurir.rs