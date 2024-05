ŠAPIĆ NAJAVIO PRIPREMNE RADOVE ZA IZGRADNJU NOVOG TUNELA I MOSTA: Ovaj projekat je saobraćajna revolucija i promeniće izgled grada

Pripremni radovi na izgradnji tunela, koji će povezati Bulevar despota Stefana i prostor kod Ekonomskog fakulteta, trebalo bi da počnu u junu, najavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obilazeći danas lokaciju u Despota Stefana gde će početi izgradnja.

Ovaj izuzetno značajan saobraćajni projekat, koji je povezan sa izgradnjom novog savskog mosta, gde će pripremni radovi početi u isto vreme, nazvan je „mali metro”, rekao je ovom prilikom Šapić.

foto: Beoinfo

- Nazvali smo ga „mali metro” zato što će omogućiti da se u ovaj deo grada s Novog Beograda, preko novog savskog mosta i tunela, stiže brže nego metroom jer metro ima stanice, a ovde neće imati šta da vas zaustavi. Ovo je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji saobraćajni projekat u Beogradu u poslednjih nekoliko decenija. Zašto? Prvo zato što za 13-14 odsto rasterećuje u saobraćajnom smislu centar grada, zatim procena je da više od petnaest odsto smanjuje zagađenje u centru grada, jer će saobraćaj da se odvija dva kilometra ispod zemlje, a najvažnije je što saobraćajno spaja dva najudaljenija dela grada. Danas, da biste iz ovog dela grada, ali i iz onih udaljenijih naselja na ovom potezu, stigli do Novog Beograda, teško da u vreme „špiceva” i saobraćajnih gužvi to možete da učinite ispod sat, sat i po. Završetkom ovog projekta to će biti za samo nekoliko minuta, što sa ove tačke gledišta deluje neverovatno – naglasio je Šapić.

foto: Beoinfo

Pripremni radovi na novom savskom mostu počeće istovremeno kada i na tunelu, preciznije, počeće razmontiranje Starog savskog mosta i priprema za izgradnju novog.

- Po prvobitnom planu trebalo je da saobraćaj bude zatvoren, ali to sebi nismo mogli da priuštimo, tako da ćemo iz Vladimira Popovića napraviti privremenu saobraćajnicu za pravac ka Brankovom mostu, odakle će saobraćaj normalno funkcionisati. Nadam se da ćemo početkom juna doći da obiđemo zvanični početak radova, kao i da će, kada se završi školska godina, od druge polovine juna radovi krenuti intenzivnije. To podrazumeva i redukciju saobraćaja, odnosno radiće po jedna traka sa svake strane. Trebaće strpljenja, ali trudićemo se da sve prođe sa što manje ometanja, baš kao što smo uradili i u Višnjičkoj ulici koja, takođe, predstavlja deo ovog projekta - dodao je on.

foto: Beoinfo

Kada je reč o funkcionisanju saobraćaja, Šapić je podsetio da je donji deo Balkanske postao dvosmerna ulica.

- To je urađeno da bi se premostio period radova, a kako bi stanovnici oko Sava centra, Tržnog centra „Ušće” i iz blokova imali alternativu prelaska reke do Nemanjine ulice. Takođe će biti organizovane posebne autobuske linije gradskog prevoza koje će se preko Brankovog mosta uključivati u Ulicu Gavrila Principa i preko Balkanske se ulivati u Nemanjinu, a odakle će te putnike preuzimati tramvaji. Nema sumnje da će Brankov most biti opterećen, ali zato nam je i cilj da se radovi završe u roku od dve godine - istakao je Šapić.

Tunel će imati oko dva kilometra, sa po dve trake sa svake strane, precizirao je Šapić, i naglasio da je promenjen projekat po kom je trebalo da se dosta objekata kod Ekonomskog fakulteta ruši, te da sada, po novom projektu, na tom mestu tunel uranja u zemlju. Očekivanja su da bi u toku sledeće godine mašina „krtica” trebalo da počne sa bušenjem.

foto: Beoinfo

- Očekujem da bi u sledeće četiri godine projekat „malog metroa” trebalo da bude gotov, „u suton”, odnosno neposredno pre prve linije metroa. Verujem da će Beograd u sledeće četiri godine doživeti izuzetne kvalitativne promene, od saobraćajnih preko infrastrukturnih. „Mali metro” će biti na ponos Beograda, dva kilometra tunela koji će prolaziti ispod jezgra grada s novim mostom, svim saobraćajnicama i velikom petljom na Novom Beogradu, sve to će biti jedna vrsta saobraćajne revolucije i projekat koji će potpuno promeniti vizuru grada - rekao je Šapić, podsetivši da ideja izgradnje tunela datira iz 50-ih godina prošlog veka.

Vrednost izgradnje tunela iznosi 235 miliona evra, finansijer je Vlada Republike Srbije, nosilac projekat je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda, a ugovor o izgradnji potpisan je u novembru 2023. godine.

1 / 15 Foto: Beoinfo

kurir.rs/gradonačelnik.beograd.rs/Prenela: T. B.