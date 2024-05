SUPRUGA DŽASTINA BIBERA TRUDNA! Evo kako su NA SPEKTAKULARAN način objavili srećne vesti na Instagramu: Snimak oduvao mreže VIDEO

Manekenka Hejli Biber i pevač Džastin Biber čekaju svoje prvo dete! Slavna 27-godišnjakinja srećne vesti podelila je na Instagramu i to na prilično spektakularan način.

Naime, Hejli Biber objavila je snimak na kome se vidi njen trudnički stomačić dok u venčanici od bele čipke obnavlja bračne zavete sa svojim suprugom.

Video prikazuje kompilaciju romantičnih trenutaka sa intimne ceremonije u prirodi na kome trudna Hejli i slavni pevač ponovo izgovaraju najvažnije "DA".

Ona nosi jednostavnu, pripijenu venčanicu i vintidž veo, te bidermajer od poljskog cveća, dok je Džastin nešto ležernije obučen - nosi široke pantalone, kačket i krznenu jaknu. Pored snimaka, par je objavio i niz fotografija, ukljujučujući i one na kojima Biber fotografiše trudnu Hejli.

Podsetimo, Džastin Biber i lepa manekenka su u braku od septembra 2018. godine, a i ranije su pričali o želji da prošire porodicu, ali je Hejli isticala svoju zabrinutost o odgajanju dece pred svetlima reflektora.

"Toliko mnogo želim decu, ali se plašim. Dovoljno je što ljudi pričaju razne stvari o mom mužu ili mojim prijateljima. Ne mogu da zamislim da moram da se suočim sa ljudima koji govore neke stvari o mom detetu. Možemo samo da damo najbolje od sebe dok ih podižemo i da učinimo da se osećaju bezbedno i voljeno", rekla je ona u maju ove godine za "Sunday Times".

Objavu u trudnoći za manje od dva sata lajkovalo je gotovo 5 miliona ljudi, a Biberovi su preplavljebni čestitkama što od fanova, što od kolega i brojnih slavnih ličnosti.

Hejli i Džastin se poznaju već 15 godina, upoznali su se još 2009. kao tinejdžeri na premijeri pevačevog dokumentarnog filma "Never Say Never". Oni su potom 2016. imali kratku romansu, iako je pevač tada bio u dugoj vezi sa Selenom Gomez. Nakon što su u maju 2018. Selena i Džastin stavili tačku na svoj odnos, on je utehu ponovo pronašao u Hejlinom zagrljaju, a samo par meseci kasnije par se i venčao.

