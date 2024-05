NOVI BEOGRADSKI PARK NA 48 HEKTARA: Staće "rame uz rame" sa svetskim parkovima, evo kako će izgledati

Poslednjih godina veliki je broj projekata koji su se realizovali na opštini Stari grad, ali među najznačajnijim koji je krenuo u realizaciju svakako je izgradnja „Linijskog parka“.

Ovaj veliki projekat zamišljen je na mestu nekadašnje pruge od Beton hale do Pančevačkog mosta, a plan je da se na mestu zapuštenog prostora realizuje zelena oaza sa bogatim sportsko-rekreativnim i kulturnim sadržajima.

Novi Linijski park trebalo bi da stoji rame uz rame sa Haj lajn parkom u Njujorku, linijskim parkom Zagrađe u Moskvi i Rejl koridorom u Torontu, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da će upravo Linijski park posle Ade Ciganlije biti najznačajniji rekreativni pravac u gradu. S druge strane, zeleni pojas značajno će smanjiti zagađenje vazduha centralne gradske opštine, a omogućiće i prilaz obalama reka.

foto: GO Stari grad

Linijski park činiće sponu centralne zone sa zapuštenim Donjim Dorćolom, delom Ade Huje i rekama, a po završetku izgradnje formiraće se kontinualne staze za kretanje pešaka, biciklista i rekreativaca, koje povezuju funkcionalne celine, uređene i opremljene tako da omogućavaju odmor, pasivnu rekreaciju, edukaciju, socijalizaciju.

Opština Stari grad, istorijsko urbano jezgro Beograda, nakon izgradnje Linijskog parka moći će da se pohvali novom zelenom oazom od Pristaništa do Pančevačkog mosta obogaćenom brojnim sportsko-rekreativnim i kulturnim sadržajima. Osim novih šetališta, pešačkih i biciklističkih staza, dečjih igrališta i sportskih terena, novi park će ponuditi i nekoliko punktova, poput umetničkih paviljona i habova, za promociju novih generacija likovnih i„strit art” umetnika.

Starograđani će u narednih nekoliko godina, uz ostvarenje sna generacija Beograđana da se naš grad spusti na obale Save i Dunava, dobiti moderan park koji će značajno podići kvalitet svakodnevnog života, pre svega Dorćolaca i stanovnika Dunavskog keja.

foto: GO Stari grad

Projekat koji će uticati na život svih Starograđana

Predsednik Gradske opštine Stari grad Radoslav Marjanović ističe da je Linijski park za opštinu najznačajniji projekat koji realizuje Grad Beograd.

„Naravno, mi kao opština imamo svoj deo posla, a to je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ovim projektom Stari grad će dobiti jedan veliki park sa novim pešačkim koridorima, trim i biciklističkim stazama, novim igralištima, javnim prostorima gde će građani moći da provode svoje slobodno vreme, i sa velikim zelenim površinama i novim drvoredima koji će biti zasađeni duž celog poteza. Linijski park se najvećim delom nalazi na našoj opštini, te će građani dobiti jednu zelenu oazu u srcu Starog grada i to je nešto što sigurno predstavlja direktno poboljšanje kvaliteta života svih naših stanara. Ono što je Ada Ciganlija za Čukaričane, to će biti Linijski park za nas!”, istakao je predsednik napomenuvši da se radovi odvijaju fazno.