LUNA I MARKO OPET U KLINČU ZBOG GASTOZA?! Izgoreo je od besa, a tek njoj kad je pala klapna: Vrištali su JEDNO NA DRUGO!

Posle turbulentnog perioda kada su čak i okončali vezu, Luna Đogani i Marko Miljković ponovo su se sukobili zbog izvesnih laži i Nenada Marinkovića Gastoza u okviru "Pitanja gledalaca".

"Da li ti je Luna rekla da je držala Gastoza za ruke dok si ti bio srećan u 'Zadruzi'?" glasilo je pitanje koje je napravilo pakao za crnim stolom rijaliti kuće u Šimanovcima.

"Nije mi to rekla i nemam pravo to da joj zamerim..." počeo je Miljković, ali Lepi Mića nije više mogao da izdrži, pa mu se suštinski u lice nasmejao.

"Sedi dole, konjino", poručiomu je on, pa je Marko pobesneo.

"Mrš u p*čku materinu, j*bem te u usta, pop*šam ti se po faci... Hoćeš da te pljunem?" unosio se Marko.

"Kako k*ra Gastoz?" provocirao je Mića neometano, a tek kada se situacija malo smirila, Marko je počeo Lunu da ispituje pitanja.

"Ne sećam se da sam se držala za ruku..." pravdala se isprva ona.

"Ako se ispostavi tako, iste sekunde smo raskinuli", besneo je on.

"Dobro, evo, držala sam se. Kakva je to emocija? To ništa ne znači, ja se ne sećam toga, ali neka bude da jesam, evo" nastavila je Đoganijeva.

"Iz koga razloga je to uradio?" pitao je Marko.

"Ja volim tebe, a ti se loži na rijaliti. To se ne radi tako. Sve sam ti rekla, hoćeš da kažem i ono što sam tebi pričala?" pao je Luni mrak na oči.

"Pričaj sve", siguran je bio on.

"Pokušavaš da me praviš k*rvom. Tu sad navodno postoji klip od k*ravele Marijane, to je ona sto posto. Ako je ta debiluša uhvatila i to poslala, a ti veruj šta hoćeš. Emocija ne postoji! Meni je Mirko rekao da me je Gastoz zaštitio na neki način", urlala je Luna.

"Ne vređaj Marijanu, ona ima pravo da iznosi šta hoće", rekao je Marko.

"Nek iznese šta je radila u WC-u", prebacivala je krivicu Luna, a onda nastavila: "On je za mene samo drug! Šta je tu problem ako me je i zagrlio? Ne mogu da se setim šta se desilo", govorila je ona.

"Samo se seti šta je bilo i ne prozivaj više ljude", rekao je tada Miljković.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir