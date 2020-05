ĐOGANIJEVU RASKRINKALA BIVŠA DRUGARICA: Luna voli NASILNIKE jer je gledala kako Gagi bije Anabelu!

Bivša drugarica Lune Đogani otkrila je da je njen otac Gagi Đogani razlog zašto ona voli muškarce koji se prema njoj ponašaju nasilnički, grubo i s nepoštovanjem.

Naime, svedoci smo toga da poznata zadrugarka nema gotovo nimalo samopoštovanja, da dozvoljava da je njen dečko Marko Miljković maltretira, da joj naređuje, dere se na nju, a nekoliko puta joj je i fizički branio da priča preklapajući joj usta rukom.

Stupili smo u kontakt s Luninom bivšom drugaricom, s kojom se godinama družila, putovala, izlazila, delila tajne... Iako je devojka insistirala na tome da joj ne otkrivamo identitet, vrlo rado je otkrila detalje iz života nekadašnje prijateljice koji razrešavaju mnogo toga.

"Prvo da kažem da se Luna i ja nismo posvađale, već udaljile. Jednostavno, ne razmišljamo slično, stavovi su nam drugačiji i ja više nisam mogla da posmatram nekog kako svesno pada u ponor. Najviše mi je smetalo kod nje to što je uvek birala muškarce po modelu svog oca, dakle siledžije", počinje ona, ali dodaje da Lunu srećom niko nije pretukao.

"Od školskih dana su je privlačili loši momci, oni koji imaju problema sa zakonom, grubi, glasni. Više puta je i tokom srednje škole bila u vezi s nekim grubijanima koji je ne poštuju i tretiraju kao levo smetalo. Uvek me je to nerviralo kod nje i pokušavala sam da joj skrenem pažnju da počne da ceni sebe, ali uvek je dolazilo do rasprave. Pokušavala sam da joj ukažem na to da ne treba da traži svog oca u muškarcima, što je ona bukvalno radila. Jednom se čak izletela i rekla kako je tadašnji dečko podseća na tatu", kaže ona.

Njena drugarica dodaje i da je Đoganijevoj predlagala da ode kod psihologa i reši svoj problem, konkretno pre četiri godine, kada je prisustvovala skandalu u jednoj diskoteci.

"Bile smo u noćnom klubu, ona se tada zabavljala sa starijim muškarcem i kada je počela da igra malo provokativnije, da se uvija, on ju je tako jako povukao, gurnuo u separe i počeo da urla na nju da se ponaša kao prostitutka. Svima, pa i njoj je bilo veoma neprijatno, ali se ona pravila kao da se ništa nije desilo. Kad sam je pitala posle toga kad misli da ga ostavi, ona me je u čudu pogledala i rekla kako nju uzbuđuje to što je opasan, i kako je to pravi muškarac, da bi volela da otac njenog deteta bude baš takav. Bila sam šokirana. Predložila sam joj da ode kod psihologa da reši problem, ali je odbijala i rekla kako su njeni izbori odlični", završava ona.

S obzirom na to šta su ona i njena majka Anabela Atijas preživele s Gagijem i da je Luna zapravo kolateralna šteta koja je godinama posmatrala kako joj otac brutalno maltretira majku, ovo i ne čudi.

