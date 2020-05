LUNA, BILA SI MALA, OVO NISI ZNALA! Mirko izneo detalje i RASKRINKAO GAGIJA Anabeli je grlo KRVARILO a sve zbog 60.000 €

Gagi Đogani ušao je u svađu sa Mirkom Gavrićem tokom ovog popodneva kada se u rijaliti programu "Zadruga" održavao porodični sastanak na kom su ukućani morali da reše sve probleme koji su nastali u proteklom periodu između njih. Inače, sinoć je i te kako bilo burno između aktera ove priče.

"Svi dobor znate da sam ja uvučen u ovo priču pre tri godine koja je izgovorila laž o meni ovde. Treću godinu sam žrtva ove porodice. Primetio sam da me Gagi izbegava, nema potrebe za tim. On zna da smo mi punih 15 godina prijatelji ", rekao je Mirko.

"Ja te ne izbegavam. Ko te izbegava? Ja sam izbegao da mi čestitaš Bajram? Ti si poznat po tome da pričaš i preteruješ s lažima. Nikada to nisam hteo da iznesem, ali imam dosta stvari o tebi da iznesem. Dobro nam došao! ", rekao je Gagi. "Ja, ako budem pričala šta si ti radio Mirku, koliko si ga ponižavao... ", umešala se Anabela.

"Gagi, ja ove godine želim da stavim tačku na ovu priču. Ja ću sve vezano za vas, što sam video, izneti. Želim da se stavi tačka i da se moje ime više ne vezuje! Ja se neću Anabele i Lune odreći nikada, ja se ni tebe nisam odrekao" rekao je Mirko.

"Ti si se mene odrekao jer si ušao, nisi se približio meni, nisi mi rekao: "Gagi, zdravo", da mi kažeš kako mi je dete, da mi nešto preneseš... Samo si ćutao. Red je, valjda si mi prijatelj. Ti si ćutao i priklonio se Anabeli. Nisi mi čestitao Bajram, ja sam aludirao na tebe najviše" rekao je Gagi Mirku.

"Davao si glupave izjave za novine kako sam ja kriv za razvod vašeg braka, a ovde si rekao da je jedina krivica tvoja što si uzimao narkotike, da si je varao s njenim drugaricama... Ja sam sedeo sa Lunom i Anabelom i rekao im: "Ako se prijateljski Gagi postavi prema meni, biću mu prijatelj", to je jedino Luna mogla da ti prenese", rekao je Mirko Gagiju.

"To sam i rekla", dobacila je Luna.

"I ona je to sada potvrdila", rekao je Mirko. "Ja sam ti pomogao u karijeri", rekao je Gagi, Mirku.

"Luna, ti ovo ne znaš, jer si bila mala! Sa 60.000, koje smo mi zaradili to leto, Anabela je dala Gagiju, on baca sto evra i daje Anabeli! Ti si meni pomogao u karijeri? Toliko koliko si mi pomogao", govorio je Mirko.

"To je laž! Ti si poznat po laži! Ti lažeš!", rekao je Gagi.

"Gagi i Anabela su se razveli, ali su nastavili svoju poslovnu saradnju. Tog leta smo na more otišli Luna, Nina, Anabela, moja majka i ja. Anabela i ja smo radili svaku noć, čak smo imali i po dva nastupa. Posle nekih 15 dana je mojoj mami umrla mama, moja baka, i ona se vratila u Beograd. Posle je Ninu čuvala Luna. Luni smo ostavljali telefon da može svakog trenutka da nas pozove, ako nastane problem. Anabela, za jedan vikend, za dve noći si kupila auto! Izračunajte koliko smo mi para mogli da zaradimo. Posle toga smo s tim autom doživeli udes i slupali ga! Anabelino grlo je krvarilo!", rekao je Mirko.

"Pazi šta pričaš druže moj! 60.000 evra? Treba da sedneš i ne s*reš mnogo!", rekao je Gagi Mirku.

"Ja se ne sećam koliko ja para bilo, znam da sam ti dala sve pare, da si ti bio bezobrazan i bacio pare. Rekao mi je da ću da jedem musli i semenke, to me je zabolelo, jer je to značilo da će jesti i moja deca. Mirko i ja smo pevali, ginuli smo. Gagi nikada nije cenio Mirkov rad za Fanki Dži. Ti si Gagi stalno Mirka ponižavao. Od plaćanja do nazivanja najpogrdnijim imenima. Da ga nije bilo crkli bi", rekla je Anabela.

"Sanjao si da budeš na Pinku! Ja sam ti dao i podršku i vetar u leđa! Na početku si bio niko i ništa!", govorio je Gagi Mirku.

"Mirko, ovo mi je odvratno što radite. Molim te da me izuzmete iz ovoga", Luna nije mogla više da sluša.

"Bežiš od mene, jer znaš da sam došao da kažem istinu", rekao je Mirko Gagiju.

"Ti si došao da se uvališ Anabeli u b*lju!", rekao je Gagi, Mirku.

"Njemu je smetao svaki moj prijatelj. Znaš šta je radio Mirku? Nije mogao da ga podnese što me je učio da peva. Danas se slušaju hitovi Fanki Džija u kojima ja pevam!", dodala je Anabela.

"Pevala je druga žena umesto nje, ja sam joj držao časove da bi ona mogla da peva. On je želeo nju da uništi! Da je izbaci iz grupe, Anabela sedi pored mene i ne može da veruje šta sluša! Anabela je uspela da kupi stan, prehrani decu, plati im privatne škole...", nastavio je Mirko.

