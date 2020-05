BEČIO SI SE, UNOSIO MI SE U LICE, STISKAO! Mitrova tvrdila da Edis nije nasilnik, a onda zinula jer se on OVOGA NE SEĆA?

Kada je Edis Fetić poželeo da zna zašto ga naziva nasilnikom, Dragana Mitar bez pardona krenula je da nabraja situacije kada je on bio agresivan prema njoj, ističući da je on "generalno takav lik". Ono što je nju, pak, začudilo bilo je što se on nijedne od tih situacija - nije sećao.

"Što lažeš takve stvari? Jesam li ja nekada bio nasilan prema tebi?" pitao je on.

"Ti si generalno agresivan lik, kada iskolačiš te oči, kada te nešto iznervira, kada ti nije po volji, ti si generalno agresivan lik", rekla mu je Dragana.

"Dobro, jesam li nekada bio nasilan prema tebi?" pitao je dalje Fetić.

"Kako se ne sećaš da si me stiskao za ruke, bečio si mi se u lice i unosio, kada sam ja zaključala. Ako to nije nasilje, ja ne znam šta je. Da li se ti stvrno ne sećaš toga", objašnjavala je ona, ali njemu se nije "uključila nijedna lampica".

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir