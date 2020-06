ROĐENJE VELJKOVOG SINA NAPRAVILO HAOS U ZADRUZI! Lunino pitanje o Bogdani izazvalo POMETNJU, a ona se UZALUD pravdala

Luna Đogani, koja je već tri godine u rijalitiju, bila je dobra drugarica sa Anastasijom Ražnatović, ćerkom Svetlane Cece Ražnatović, a kako je Anabela otkrila Cecin sin Veljko, koji je pre nekoliko dana postao otac, bilo je prva ljubav njene ćerke.

"Zbog čega si se interesovala da li se Veljkova žena porodila?" glasilo je jedno od pitanja koja su pristigla za Lunu.

"Pričala sam sa Mirkom o Anastasijinoj pesmi, pa sam pitala i da li se Bogdana porodila. Nikakva loša namera, ja imam potrebu da pričam o njoj (Anastasiji), to je osoba koja mi nedostaje u životu. Bila mi je jako bitna, pitala sam Mirka za nju, pa sam pitala i za Bogdanu", odgovorila je Luna, mada mnogi nisu poverovali da ga je prebolela.

"Nema veze sa tim, to je bilo pre 100 godina, to je bilo baš kada je Mirko došao. Ja očigledno treba da pazim na svaku reč, ispada da nikoga nisam prebolela. Mogu samo da ćutim i da sedim. Da, zanimalo me je, pratila sam sve to napolju. Bilo je više vezano za Anastasiju. Muka mi je više od svega toga, ispada da volim sve, samo ne Marka. Biću kao Leposava, volela bih da me Veliki šef poduči kako da se ponašam", dodala je Đoganijeva.

