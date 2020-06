MAJA TRUDNA SA JANJUŠEM?! Čovek od 2 metra počeo da se TRESE, zapomagao kao MALO dete, a evo šta je PREKLINJAO

Maja Marinković navodno sumnja da je trudna sa Marko Janjuševićem Janjušem, a to mu je saopštila ispod pokrivača i sada su oboje u agoniji.

Starleta iz rijalitija "Zadruga 3" šokirala je javnost priznanjem na poligrafskom ispitivanju, na kom je otkrila da je zaljubljena u oženjenog košarkaša iz Crne Gore, kao i to da su bili intimni i da se ludo vole uprkos činjenici da on ima ženu i dete. Kako Rijaliti saznaje iz izvora bliskog produkciji, zadrugarki već dve nedelje kasni menstruacija, oseća se loše, ima nesvestice i sumnja da je u drugom stanju. Ona je to navodno rekla i svom ljubavniku, što je kod njega izazvalo slom živaca i cele nedelje samo plače, puši i govori za sebe da je nenormalan, dok ga ona teši i hrabri.

foto: Printscreen/Youtube

"Maja već danima nije dobro i ne zna šta da radi sa sobom. Ona je u agoniji jer misli da je zatrudnela sa Janjušem, s kojim je imala s*ks u "Zadruzi". Iako je pokušala da slaže i poligraf kako nisu imali odnose, njen odričan odgovor protumačen je kao čista laž. Dakle, njih dvoje su imali s*ks, ne jednom, nego nekoliko puta", priča izvor.

"Uletela je kao oparena, kao ludača neka, sva čupava i izbezumljena. Plakala je kao kiša. Mislili smo da je to ono njeno uobičajeno ludilo koje ima svakoga dana da bi bila u centru pažnje. "Ljudi, kasni mi, nemam već dve nedelje. Mislila sam da je od stresa, čekala sam jednu nedelju, drugu. Meni nikada ne kasni, uvek imam na vreme. Ja sam trudna. Janjuš mi je napravio dete. Taki će da me odrobija. Ima da me ubije sa sve bebom u stomaku. Ne sme da se zna za ovo. Barem dok ne izađem napolje. Kumim vas da ne objavljujete", jaukala je ona na sav glas. Jedva smo je smirili lekovima za smirenje. Otišla je sva ošamućena, ali dosta smirenija", nastavlja izvor rijalitija ovu dramatičnu priču starlete koja je zavela oženjenog muškarca, pa joj se sada njena igra, po svemu sudeći, obija o glavu.

"U toku nedelje je i Janjušu rekla da sumnja da je trudna. To je bilo u pabu kada su zajedno ležali. Bili su pokriveni preko glave, sve mu je rekla. On je momentalno počeo da se trese, da je to bilo strašno gledati. Čovek od dva metra plače kao dete i jauče. Zapomaže i moli da umre. To su bile scene užasa. Ona ga je mazila po glavi, zvala je Miću da mu pomogne, mislila je da će da dobije moždani udar. Onda su se oboje smirili i zaspali", rekao je izvor.

O majinoj trudnoći u jednom momentu se pričalo i za crnim stolom,

foto: Printscreen

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf

