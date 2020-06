MAJA VODI RAČUNA DA NE ZATRUDNI: Marinkovićeva se plaši da će se Janjuš vratiti ŽENI? Neću mu biti KOČNICA (VIDEO)

Odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša ne prestaje da intrigira druge, a Maja je iznela detalje.

"Ja sam veći deo preuzela na sebe. On kada treba da stoji iza svojih postupaka, onda je "Jao, kuku". Stani iza svojih postupaka, imaš 35 godina. Zavoleo si me, tako i reci. Kaže, pa onda kao da se zbog te neke sigurnosti i dugogodišnjeg života, oseća tu neku... Sada nema nazad. Mislim da oseća odgovornost, meni jeste žao, ali ja stojim iza svojih emocija. On ima odgovornost da se pravda, oženjen je", govorila je Maja.

foto: Printscreen

"Ja vidim da se on jedva suzdržava da nemamo odnose, a i razmišlja kako neko gleda. A za bebu, ja nisam još uvek spremna, niti sebe vidim u tom nekom odnosu. Još uvek sam mlada. Ne može da se desi, vodimo računa da se ne desi. On oseća grižu savesti i treba da obavi razgovor sa ženom. Povredio ju je, neće biti prijatno. BIla bi katastrofa da živiš sa nekim, a da nemaš emocija. Ako oseti potrebu da se vrati svojoj ženi, ja neću biti kočnica", rekla je Maja.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir