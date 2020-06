JANJUŠ SE UPLAŠIO DA ĆE GA MAJA OSTAVITI POSLE ZADRUGE! Ljubomorisao joj zbog stare ljubavi: Idi kod bivšeg dečka!

Marko Janjušević Janjuš je legao u krevet zajedno sa Majom Marinković, a onda su oni pričali o njenom bivšem dečku, a on joj je ljubomorisao.

foto: Printscreen/Youtube

"Ne znaš kako je to bilo... Ne znaš majke mi.. Pričali smo tu u ekonomskom. Kakve to veze ima s tim?" rekla je Maja.

"Praviš me budalom. Ne mogu da se setim, ali znam da si rekla da si sve vreme bila sa ovim i onda si u jednom trenutku počela da se viđaš s bivšim dečkom. Jesi rekla tako?" rekao je Janjuš.

"Bože me sačuvaj! Ja sam ti pričala kako smo se smuvali" rekla je Maja.

"Idi kod bivšeg dečka. Sa mnom nećeš ostati" rekao je Janjuš.

"Ja volim tebe" rekla je Maja.

foto: Printscreen/Youtube

"Sad me voliš, a kad izađeš.... Ja sam mnoge stvari radio, ali nikad nisam pričao to" dodao je on.

"Ti si ljubomoran! Mentolu! Da li je moguće? Ti si ljubomoran. Kakve to veze ima sa mojim bivšim dečkom? Što si me zavoleo, ako sam ja najgora? Ja volim tebe. Što kažeš da će da me boli k*rac kada izađem?" rekla je Maja.

"Nisam, majke mi! I da nema veze s njim, svakako će da te boli k*rac. To je instinkt" izjavio je Janjušević.

"Ja sam uništila život zbog sebe, a i ti si svoj!" rekla je ona.

"Šta ti ti uništila? Realno?" pitao je Janjuš.

foto: Printscreen/Youtube

"Prvo, zaljubila sam se u tebe koji si oženjen, što sam se mazila s tobom koji si oženjen, što sam imala s*ks s tobom koji si oženjen, što sam i dalje s tobom, što sam osuđivala devojke da su k*rvetine, a ja sam s tobom koji si oženjen. I sad mi govoriš da ću da se pomirim s bivšim dečkom samo zato što sam ti rekla da sam se videla s njim" rekla je Maja.

"Da ovde ima neki slobodan muškarac, ti bi bila s njim!" rekao je Janjuš.

"Ti mene ne poznaješ! Ti misliš da sam ja neka laka devojka. Ja sam prošle godine bila sa Markom Miljkovićem, a povezivali su me sa Markom Markovićem, sa Lazarom, sa Borom... A ja sam bila samo sa Miljkovićem. U Takija ti se kunem, da sam se u Zadruzi 2, poljubila isključivo sa Markom Miljkovićem i Borom koji me je nahvatao na foru. S Markom Markovićem sam bila potrčko ", pravdala se Maja.

Kurir.rs / M.M.

Kurir