ERMINA RASKRINKALA ČOLAKA: Bane je zavodio moju maloletnu rođaku, slala mu je porno snimke

Ermina Pašović odlučila je da otkrije strašnu tajnu koju zna o Banetu Čolaku, bivšem dečku i rijaliti-cimeru, te je ispričala celu hronologiju odnosa s Banetom Čolakom, ali i iznela šok detalje kako je zavodio njenu maloletnu rođaku i tražio joj da mu šalje slike i snimke na kojima je naga.

Sve je počelo tokom sastanka kada je Lepi Mića održao predavanje di-džeju. Pevač mu je poručio da je veliki lažov, ali da sada prvi put Banetove laži nekoga ugrožavaju, konkretno Ivanu Krunić, ali i Erminu Pašović, sa kojom je pre toga bio u ljubavnoj vezi.

Njegova bivša Ermina je ustala i počela da iznosi više nego skandalozne detalje na njegov račun.

"Ja sam Baneta upoznala, mislim da je bio 3. avgust, u lokalu mog rođaka. Bane je godinu dana pre toga bio tamo i upoznao je moju rođaku. Ta jedna devojka, rođaka moja, ona je bila maloletna. Bane se dopisivao s njom, devojčica je lako povodljiva i slala mu je neke gole snimke i slike. Ona se bila zaljubila u njega, ja sam njega zamolila da je blokira i on je to uradio", rekla je Pašovićeva i ovim izlaganjem poslala jasnu poruku organima reda da je on prikriveni pedofil, koji je zavodio maloletnicu.

Pašovićeva je potom iznela još detalja vezano za njihov odnos i otkrila da je Bane nju uhodio kako bi dospeo u kontakt s njom.

"Usred noći je on meni pisao, ja znam da je preko nje došao do mog broja. I on je tu bio uporan. Saznao je moju adresu od kuće, slao mi je cveće. Nema šta čovek nije uradio da bi došao do mene. Ja sam pratila "Zadrugu 2" i znam za to sa Zerinom. Amar je izbacio prepiske, izvini, Amare, što te spominjem, ali moram. Bane je non-stop pominjao u drugoj sezoni Amara. On mi je rekao da zna Baneta kao divnog dečka i da ne zna šta mu se dešava", rekla je Ermina.

Čolaku ova priča nikako nije prijala, sve vreme je siktao sebi u bradu, krstio se i na momente cinično smejao. On je rekao da će Ermina morati da dokaže na sudu sve što je rekla na njegov račun, pa i optužbe da je zavodio maloletnicu.

